M. ZITOUNI Ã  Ain TÃ©mouchent : Â« Les jeunes, appelÃ©s Ã  sâ€™inspirer des valeurs suprÃªmes de la glorieuse RÃ©volution Â»

Le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, a souligné, hier à Aïn Témouchent, que les manifestations du 11 décembre 1960 ont montré l'attachement indéfectible du peuple algérien à sa révolution armée, en répondant à l'appel de sa direction.Dans l'allocution prononcée au Centre universitaire Belhadj-Bouchaïb à l'ouverture d'un colloque national intitulé «les manifestations du 11 décembre 1960 : victoire de la volonté du peuple à se libérer», le ministre des Moudjahidine a souligné que cet événement historique a démontré que «le peuple algérien, à l'unisson, a exprimé son attachement à sa révolution armée et au commandement de cette dernière». «Ces manifestations, lancées à partir d'Aïn Temouchent, avant de se propager à travers le territoire national, ont montré que le peuple algérien, à l'unisson, a définitivement tranché dans ses choix et s'est rangé aux côtés de la direction politique et du commandement militaire de sa révolution», a ajouté le ministre, rappelant que cet événement a changé le cours de l'histoire avec l'adoption, le 15 septembre 1960, par l'ONU, de la résolution 15/14 appelant à la mise en œuvre d'un processus de décolonisation. Les festivités marquant les manifestations du 11 décembre 1960 ont débuté par une cérémonie de levée des couleurs nationales au carré des martyrs et la lecture de la Fatiha, en présence du ministre, des autorités locales et de membres de la famille révolutionnaire. La délégation officielle s'est rendue ensuite au centre universitaire du chef-lieu de wilaya ou les élèves de l'école «Nasrdine Dinet» ont présenté des tableaux artistiques retraçant le déroulement de ces manifestations populaires déclenchées par la population temouchentoise pour protester contre la visite du Général De Gaule dans leur ville, le 9 décembre, avant que l'événement ne se propage et prenne une dimension nationale. D'autres élèves ont également présenté des chants patriotiques exprimant la lutte et les sacrifices du peuple algérien pour le recouvrement de son indépendance. Au même centre universitaire, une exposition de photos, a été organisée et dédiée à cette étape importante de l'histoire du pays.



Récupération des archives : pas une mince affaire



Le ministre a déclaré que quatre principaux dossiers ayant un poids historique sont la clé des relations naturelles entre l'Algérie et la France et qu'ils sont en suspens depuis 1962 dont ceux de l'archive, de récupération des crânes de chouhada de la résistance qui datent depuis plus de 150 ans qui se trouvent au musée de l'humanité à Paris. Invité à la radio d'Ain Témouchent, M. Tayeb Zitouni a déclaré «nous avons demandé l'archive nationale de la période de 1830 au 5 juillet 1962 se trouvant en France. Des déclarations encourageantes du président français accordent de nous remettre dans une première étape des copies et dans une deuxième étape des originaux. Plusieurs rencontres ont été tenues dans ce cadre entre les directions générales des archives algérienne et française». «L'opération de récupération des archives n'est pas une mince affaire. Elle nécessite une précision des spécialistes et un grand travail. Nous sommes vigilants et l'opération se poursuivra jusqu'a la récupération des archives», a-t-il encore souligné. Au sujet des crânes de chouhadas de la résistance algérienne se trouvant au Musée de l'humanité de Paris, le ministre a fait savoir qu'une commission mixte œuvre en coordination avec le ministère des Affaires étrangères et des spécialistes ont été dépêchés trois fois au musée de Paris. «Nous sommes parvenus à reconnaître 31 crânes et le nombre devra augmenter», a-t-il déclaré, ajoutant «il y a un comité pour préparer leur inhumation en Algérie et notre position est claire et ferme et nous n'abandonnerons pas ces revendications, car il s'agit d'une affaire d'un peuple et d''histoire et une cause sacrée». Les deux dossiers de récupération de l'archive et des crânes des martyrs de la résistance algérienne connaissent «des négociations avancées», a affirmé M. Tayeb Zitouni. En ce qui concerne le dossier des disparus, la partie algérienne a recensé «2.200 personnes disparues qui se trouvaient dans des prisons, dans des centres de détention, des postes de la gendarmerie et de la police française et de l'armée française, a révélé le ministre. Au sujet du quatrième dossier concernant les indemnisations des essais nucléaires effectuées au Sud algérien, M. Zitouni a indiqué que la partie française a suggéré un arbitrage selon la loi Morin comme base de négociations et que l'Algérie a rejeté cette proposition partant du fait que le dossier des essais nucléaires est régi par le droit international.



Supports audiovisuels pour enregistrer les témoignages



Le ministre a réaffirmé, lors de sa visite dans la wilaya d'Ain Témouchent, que son département ministériel veille sur l'écriture de l'Histoire en fournissant tous les moyens nécessaires et en dotant les directions de wilayas des moudjahidine et les musées au niveau national de supports audiovisuels pour enregistrer les témoignages.

A ce jour, plus de 16.000 heures de témoignages ont été enregistrés, en plus des efforts du Centre national des études en histoire du mouvement national et de la guerre de libération relevant du ministère des moudjahidines, a-t-il fait savoir dans ce sens. Le ministre a également souligné que la Constitution de 2016 décidée par le Président de la République, le moudjahid Abdelaziz Bouteflika, est basée sur la révolution et le message du 1er Novembre et ses articles 6 et 76 insistent sur l'histoire et sa transmission aux générations.

D'autre part, M. Tayeb Zitouni a présidé l'ouverture d'une exposition sur la journée mondiale des montagnes abritée par la forêt Camirata dans la commune de Sidi Safi et a rendu visite, dans la commune de Beni Saf, au moudjahid Maarif Bouziane auquel il a remis un diplôme de reconnaissance.

Dans la même collectivité, le ministre a baptisé un camp de jeunes d'une capacité de 250 lits situé à la Plage du puits au nom du chahid Benallal Missoum. En outre, il a inspecté à la plage Madrid, le projet du centre de repos des moudjahidine dont le taux d'avancement des travaux a atteint 90% et sera réceptionné au premier trimestre de l'année prochaine, selon les responsables de ce projet.

A l'occasion, le ministre a indiqué qu'il existe au niveau national 25 centres de repos pour les moudjahidine, en plus d'autres nouveaux projets inscrits pour la wilaya d'Oran, à la plage de Marsa Ben M'hidi dans la wilaya de Tlemcen et un autre à Tizi-Ouzou. L'objectif du ministère est de doter chaque wilaya d'un centre ou du moins de salles de soins, de massage et d'autres spécialités au profit des moudjahidine et ayant droits, a-t-il assuré.



L’Algérie fière aujourd'hui et demain du rayonnement de sa glorieuse guerre



Le ministre a déclaré que «nos jeunes sont appelés aujourd’hui à s’inspirer des valeurs suprêmes de la glorieuse Révolution pour renforcer notre dynamisme national dans la continuité du progrès et de la stabilité» et à méditer sur la portée de cet anniversaire et de tous les sacrifices, à tirer les leçons des épopées immortalisées en conjuguant les efforts et en s’inspirant des valeurs suprêmes sur le terrain et à renforcer le dynamisme de continuité du développement, du progrès et de la stabilité sous la bonne gouvernance du Président de la République, le moudjahid Abdelaziz Bouteflika. «Nos jeunes doivent valoriser notre legs historique et culturel lié à la résistance populaire, au mouvement national et à la Guerre du 1er Novembre 1954 et le transmettre aux générations montantes», a déclaré M. Tayeb Zitouni, affirmant que «l’Algérie est fière aujourd'hui et demain du rayonnement de sa glorieuse guerre et honorée du respect qu’elle a eu et qu'elle a su préserver à travers son engagement vis-à-vis des causes justes dans le monde, car les principes du message du 1er Novembre 1954 sont universelles s'inscrivant dans le cadre des combats des peuples et constituant une référence en matière de droit à l’autodétermination».

Dans une allocution d’ouverture du colloque national dédié aux manifestations du 11 décembre 1960 sous l'intitulé «victoire de la volonté des peuples pour l’indépendance», le ministre a souligné que «la Révolution de novembre demeure sacrée par ses épopées, ses gloires et ses dimensions humaines illuminant les sentiers de la liberté aux peuples opprimés, confirmant preuve à l'appui que rien n’est au dessus de la volonté de gloire, de dignité et de victoire».

M. Tayeb Zitouni a ajouté que «la chose la plus précieuse que nous accomplissons aujourd'hui pour le bien de notre Algérie est de continuer à la hisser avec le même esprit et la même volonté de victoire qui animaient les martyrs et les moudjahidine sur le chemin de la glorieuse marche élaborée et concrétisée par le Président de la République, le moudjahid Abdelaziz Bouteflika qui a rendu au peuple algérien sa dignité en s’engageant à semer la fraternité, la confiance, la paix à la faveur de la charte pour la paix et la réconciliation nationale ayant constitué un affluent fort pour renforcer la solidarité de la nation, sa cohésion et qui est devenue un modèle de promotion de la culture de la paix et du vivre ensemble en paix à l'échelle mondiale».

«Cette stabilité et la sécurité que vit actuellement l’Algérie a contribué à booster le processus des réformes nationales à tous les plans, à moderniser le pays dans tous les domaines, à renforcer les capacités de l’économie nationale grâce à la politique de bonne gouvernance du Président de la République, ses choix judicieux dessinant les contours des réformes économiques par une stratégie de croissance, d'amélioration du climat d’affaires et de promotion de l’investissement dans tous les créneaux», a-t-il souligné. Lors du colloque, un lot de livres publié par le ministère des Moudjahidine a été offert au Centre universitaire Belhadj Bouchaib. Le ministre a honoré également plusieurs moudjahidine de la wilaya, des éléments de la garde communale et des maîtres de conférences.