CÃ©lÃ©bration de la journÃ©e du 11 dÃ©cembre 1960, Bordj Bou-ArrÃ©ridj : Dans la ferveur

La célébration de la journée du 11 décembre a eu lieu dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj dans la ferveur révolutionnaire puisque les festivités officielles ont été abritées par la commune d’El Euch, qui a donné beaucoup pour la libération du pays. Chaque point du programme arrêté pour l’occasion était suivi assidûment par la population qui a assuré un succès certain à l’opération. Cette commune du sud de la wilaya, d’où sont sortis des centaines de moudjahidines, a également été le théâtre de plusieurs opérations qui n’ont pas manqué de causer des pertes énormes à l’ennemi. Le cimetière des martyrs où ont débuté les festivités est rempli de tombes d’enfants de la région qui ont donné leur vie pour que vive l’Algérie. Ce n’est que justice si des établissements scolaires et autres de formation professionnelle portent leurs noms.

Au ‘‘CEM des 10 martyrs’’ qui rappelle la mémoire de ces moudjahidines qui ont combattu ensemble, morts en même temps et enterrés au même lieu, une exposition sur la lutte du peuple algérien pour son indépendance a été organisée pour expliquer aux jeunes d’aujourd’hui que les acquis dont ils profitent dans tous les domaines, pas seulement scolaires, ont nécessité beaucoup de sacrifices. Ils doivent non seulement les préserver mais aussi ne pas oublier comment ils sont venus.

Ce sentiment de gratitude envers les moudjahidines et les chouhadas a été témoigné par la délégation officielle conduite par le wali de Bordj Bou Arreridj, M. Benamar Bekouche, à un membre de la famille révolutionnaire alité. Le moudjahid Alaoua Hrizi, qui était ému par la visite des autorités locales de la wilaya, a insisté sur la traduction dans les faits du message des chouhadas.

Le wali lui a rappelé que tout l’Etat algérien avec à sa tête le Président de la République a inscrit ce message comme leitmotiv dans toutes ses actions. Le logement social, la santé, l’éducation et même l’équilibre régional sont des principes qui tenaient à cœur aux chouhadas, a-t-il noté. Justement, le village d’El Mkhazen où se trouve le domicile du moudjahid, a bénéficié d’une antenne administrative. Cette structure qui a été inaugurée à l’occasion de la célébration du 11 décembre doit permettre aux habitants du village de ne pas se déplacer jusqu’au chef-lieu de la commune pour régler leurs problèmes administratifs ou même retirer un acte d’état civil. C’est notre devoir de prendre en charge les doléances du monde rural qui a tant donné pour la Révolution, a relevé le wali de Bordj Bou Arreridj.

Grace à cette sollicitude, la commune, qui ne comptait que quelques maisons éparses durant l’occupation, dispose d’un lycée, de plusieurs écoles et CEM et même d’un CFPA qui donne aux jeunes de la région la possibilité d’apprendre un métier. Même les conditions de logement se sont améliorées avec la construction de plusieurs cités dont une porte le nom du moudjahid Hadad Boulanouar. El Euch, qui était une base pour la Révolution, est devenue une commune prospère. Elle compte même une zone industrielle. La célébration des manifestations du 11 décembre a permis de le rappeler.

F. D.