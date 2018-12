Lâ€™APC dâ€™Alger-centre honore des moudjahidine

Le président de l’APC d’Alger centre, Abdelhakim Bettache, a présidé, hier, au centre culturel Larbi-Ben- M’hidi, une cérémonie en hommage à sept moudjahidine et moudjahidate, à l’occasion du 58e anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960.

Dans une déclaration à la presse, il dira : «Nous devons honorer la famille révolutionnaire, nous avons une dette envers la génération de Novembre 1954, même les veuves de chahid sont concernées.»

Après avoir affirmé que «les Algériens ont adhéré en masse pour dire non au colonialisme», l’élu a annoncé que «chaque fin de mois, nous honorons des moudjahidine et moudjahidate», expliquant que

«c’est à nous de se déplacer, au lieu d’inviter les moudjahidine, car le plus jeune moudjahid a, aujourd’hui, plus de 70 ans».

Pour sa part, le moudjahid Mahmoud Arbadji, actuellement chargé du patrimoine et de l'histoire à la wilaya d'Alger, a profité de la présence des jeunes et des SMA pour rappeler la politique féroce menée par la France coloniale contre les jeunes et les enfants en particulier, indiquant que «nous n’avions pas accès à tous les espaces de loisirs». Après avoir rappelé que les femmes lançaient des youyous dans La Casbah à chaque assassinat de militant, Mahmoud Arbadji, qui a 85 ans, a affirmé avoir été présent à 36 exécutions, avant d’ajouter: «Nous étions toujours devant le fait accompli.»

Hichem Hamza