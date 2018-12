M. Azzedine Mihoubi Ã  SÃ©tif : Une journÃ©e au cÅ“ur de lâ€™histoire

À Sétif, la commémoration du 58e anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960 a été marquée, hier, par diverses activités et cérémonies, en présence de M. Azzedine Mihoubi, ministre de la Culture, du wali, du secrétaire de wilaya de l’Organisation des moudjahidine et des autorités civiles et militaires.

Un programme à l’issue duquel le ministre, accompagné de membres de la famille révolutionnaire et de citoyens et moudjahidine, rendra un vibrant hommage aux artisans de la liberté et prendra part, à Bir Larch, où il déposera une gerbe de fleurs au carré des martyrs, à une imposante cérémonie qui verra des membres de la famille révolutionnaire honorés et les lauréats de concours initiés à cette occasion récompensés.

Il ne manquera pas, dans ce chef-lieu de daïra qui accueillait cette année les festivités officielles et vivait des moments intenses de fierté, d’accompagner des jeunes dans la réalisation de fresques, exprimant la force et la symbolique de l’évènement dans ses multiples réalisations exposées à la maison de jeunes.

Une visite marquée aussi par un sentiment de reconnaissance envers ceux qui, un 11 décembre 1960, ont investi la rue à Alger et dans toutes les villes du pays pour exprimer leur rejet de «L’Algérie française» et amorcer ce qui constituera un tournant décisif pour la libération nationale.

Le ministre, qui se rendra auparavant au «maqam echahid» où il procédera à la pose d’une gerbe de fleurs et assistera à la levée des couleurs nationales, observant un moment de recueillement à la mémoire de tous ceux-là qui furent sévèrement réprimés par les forces colonialistes durant ces manifestations, ira avec le wali rencontrer le moudjahid Benbechouche Ferhat.



Un centre de recherche et d’interprétation



Une visite à l’issue de laquelle Azzedine Mihoubi, accompagné d’éminents chercheurs, représentant notamment le CNRA et le CNRPAH, ne manquera pas de se rendre sur le site de Ain Boucherit faisant partie du site de Ain Lahneche et de s’enquérir des résultats des fouilles menées, sous la coupe du Pr Mohamed Sahnouni, par une équipe de chercheurs algériens et étrangers. Des fouilles archéologiques qui révèlent que l’existence de l’Homo- sapiens en Afrique du Nord est plus ancienne qu’on le pensait, faisant par la même de cet espace le deuxième site archéologique le plus ancien du monde remontant à 2,4 millions d’années, après celui de Kouna en Ethiopie avec 2,6 millions d’années. A la lumière de ces résultats et des explications reçues, le ministre, de concert avec le wali, annoncera la mise en place d’un centre de recherche et d’interprétations dont les locaux sont déjà prêts à El Eulma. Il fera également état de mécanismes tendant à accompagner et consolider les actions menées par le CNRA et le CNRPAH avec les universités algériennes, soulignant la nécessité de préserver et valoriser ce site.

Le ministre se rendra enfin au musée public national où il procédera à l’ouverture d’une manifestation scientifique intitulée : «SITIFIS… 19 siècles depuis sa fondation. Références historiques et développement civilisationnel».

F. Zoghbi

Annaba dans le recueillement

Les manifestations du 11 décembre 1960 représentent une des dates charnières dans la lutte de Libération nationale. Elles ont contribué à précipiter et à accélérer le processus de recouvrement de la liberté et de l’indépendance, après un long combat. Mohamed Larbi Merad, 86 ans, président de l’association Safwa à caractère caritatif et culturel, se rappelle de ces manifestations alors qu’il était âgé de 28 ans et occupait le poste de chef de la zone 6 de la Wilaya 2 sous le commandement de Mohamed Salah Dehili, tombé au champ d’honneur quelques jours seulement avant le cessez-le-feu. Les manifestations avaient débuté à Ain Témouchent pour se propager à l’ensemble des régions du pays, avec le même mot d’ordre, l’indépendance, témoigne-t-il, ajoutant que «l’objectif des dirigeants de la révolution était de créer un climat d’insécurité dans le camp de l’occupant» et «de faire entendre la cause du peuple algérien à l’ONU». Rassemblant hommes, femmes, jeunes et moins jeunes, ces manifestations ont permis de briser le mur de la peur chez le peuple algérien, affrontant avec courage et à mains nues, la répression aveugle. Mohamed Larbi Merad raconte que ce jour-là, à Annaba, il a observé de ses propres yeux des femmes regagnant leurs foyers, après avoir participé aux manifestations, avec le voile (M’laya) qu’elles portaient complètement déchiré. Des enfants, abandonnés, ce jour-là, sur la chaussée, lançaient des cris de douleur et de désespoir. Des morts parmi les manifestants, il y en a eu beaucoup. Pour commémorer ces manifestations, une série d’activités a marqué l’événement. Outre le recueillement et le dépôt de gerbes de fleurs au monument du chahid, les festivités ont vu aussi l’inauguration d’un terrain de proximité à la cité Safsaf ainsi que des visites à la veuve du chahid Merouani Abdelhamid et à une moudjahida. A cette occasion, des Scouts musulmans algériens ont animé une activité artistique au palais des arts et de la culture Mohamed-Boudiaf, en présence du wali, Toufik Mezhoud, le commandant général des Scouts musulmans algériens, Mohamed Bouallègue, ainsi que des doyens de cette organisation.

B. Guetmi