CÃ©lÃ©bration du 58e anniversaire des manifestations du 11 dÃ©cembre 1960 : ContinuitÃ© du progrÃ¨s et de la stabilitÃ©

«L’État ne se désengagera pas du soutien à la presse, de la promotion de sa liberté et de son appui aux médias dans l’accomplissement de leurs missions», a déclaré, hier à Alger, le ministre de la Communication, Djamel Kaouane.

C’est à l’occasion de la célébration du 56e anniversaire de la création du journal Echaâb, que le ministre a souligné, en référence au dernier message du Président de la République adressé à la corporation il y a quelques semaines à l’occasion de la célébration de la journée nationale de la Presse, le fait que «l’Algérie réitère toujours son attachement à la préservation de la liberté de la presse, et le droit des journalistes à accéder à l’information». La volonté politique de préserver la diversité médiatique et le relèvement du plafond de la liberté, sont illustrés par l’amendement de la Constitution, et le renforcement du dispositif juridique élaboré dans ce sens. Aussi, «la primauté du droit doit être raffermie, pour la promotion de la presse», a déclaré M. Kaouane, expliquant que c’est «le droit qui protège toutes les libertés et impose le respect des devoirs» pour un environnement médiatique sain «au sein de l’Etat de droit».

Interrogé sur le cadre juridique régissant le fonctionnement de la presse électronique, le ministre a indiqué que «le cadre juridique existe à travers le système déclaratif devant les autorités compétentes», en l’occurrence le ministère de la Communication.

Le ministre a relevé au passage que son département «assume le responsabilité d’aider la presse électronique», mais le plus important pour cette dernière «est de chercher le modèle économique le plus approprié pour la gestion».

Le ministre dissocie entre la nature des publications des amateurs sur les réseaux sociaux, qui tutoient aujourd’hui les vingt millions d’utilisateurs, et le journalisme professionnel «organisé, structuré et obéissant aux valeurs du métier.»

«Publier sur internet ne fait pas de n’importe qui un journaliste», a-t-il dit, en précisant que «l’absence de professionnalisme dénature le travail du journaliste». De ce fait, «le professionnalisme est ce qui va créer la différence entre une presse de qualité et les groupes d’amateurs». Sur une autre question à propos «des infractions» enregistrées, le ministre a indiqué que «dans un Etat de droit, les règles de la loi, notamment celle sur de l’information sont claires». Celui-ci a appelé, à ce propos, à respecter les règles régissant le métier. «Aucune nouvelle demande d’autorisation pour la création de nouvelles chaînes de télévision n’a été enregistré au département de la communication», a précisé le ministre, en ajoutant «que la procédure, en matière d’accréditation est claire, dans le cadre du respect des exigences de la loi».

Pour revenir à la commémoration d’hier, c’est sous le titre : «Que vaut le professionnalisme en l’absence de l’esprit patriotique ?», que l’éditorial du numéro de ce 11 décembre 2018 du quotidien Echaâb a été rédigé, marquant ainsi la célébration de son 56e anniversaire à travers cette réflexion.

L’édito signé par la directrice de ce journal Mme Amina Debbache fait écho aux propos du ministre, sur la nécessité de mettre en avant les réalisations et réussites de notre pays.

La création de ce journal coïncide avec une date symbolique, celle des manifestations du 11 décembre 1960. Une création qui «était un message fort au monde, de la détermination du peuple algérien à achever sa lutte contre le colonialisme».

Accompagner les institutions du pays dans leurs missions et «faire l’histoire du quotidien du peuple» algérien depuis 56 années, est une noble mission, qui prouve que le rôle des médias est fondamental, du fait qu’ils représentent l’un des piliers du système politique.

Dans une ambiance festive, plusieurs fonctionnaires et journalistes, correspondants locaux, et collaborateurs ont été honorés à cette occasion qui a vu la présence de plusieurs personnalités des sphères médiatiques et politiques, à l’image du PDG d’El Moudjahid, M. Achour Cheurfi, des DG de l’Expression et d’Ennasr. Le doyen de la faculté des sciences de l’information Ahmed Hamdi, et le président du Comité olympique algérien (COA), Mustapha Berraf, entre autres personnalités, ont également été primés.

Tahar Kaïdi