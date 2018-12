Lutte contre la corruption : Vers la crÃ©ation dâ€™un parquet financier spÃ©cialisÃ©

Pas moins de 2.436 affaires liées à la corruption ont été traitées par les juridictions en 2017. C’est ce qu’a révélé, hier, le procureur général, Abdelkrim Djaadi, lors de son passage à la radio nationale. Le représentant du ministère de la Justice qui était «l’invité de la rédaction» de la Chaîne 3, a indiqué que l’Algérie qui est signataire de la convention de ‘‘Merida’’ de lutte et de prévention contre la corruption des Nations unies, s’est engagée dans un processus de lutte contre ce phénomène à travers la mise en place d’un arsenal juridique et la création de l’Office national de lutte contre la corruption et annoncé, dans le cadre de la lutte contre la corruption, la création d’un parquet financier spécialisé. «Nous sommes en train de mettre en place un projet pour la création d’un parquet financier spécialisé», a-t-il révélé, faisant part de l’existence de lois qui sont appliquées pour lutter contre le phénomène de la corruption en Algérie.

Le procureur général a annoncé la formation, toujours en cours, des personnels concernés par le traitement de ce genre d’affaires en vue «d’optimiser» la lutte contre la corruption. «Nous avons actuellement des magistrats spécialisés», a-t-il noté, avant de poursuivre que ses services allaient travailler sans relâche pour «lutter» contre ce phénomène.

Pour M. Djaadi, la justice ne fait pas de différence et assure que le poste, la responsabilité ou le statut social ne sont, en aucun cas, des éléments qui peuvent entraver la poursuite judiciaire. «Nous poursuivons toute personne, en respectant, bien évidemment, la notion de la présomption d’innocence, qui est un droit primordial», a-t-il dit.

«En Algérie, la justice est souveraine, sereine et équitable et les droits et les libertés sont respectés», a-t-il tenu à le préciser. L’invité de la rédaction a évoqué par ailleurs les grandes réformes entamées dans le secteur depuis des années, les qualifiant de réformes de «grande» envergure. «Une réforme, dit-il, qui montre bien que l’Algérie va dans le sens de la démocratie. C’est une réforme démocratique qui permet au citoyen de soulever l’exception d’inconstitutionnalité d’un texte de droit réglementaire», rappelant dans ce contexte l’article 128 de la Constitution qui a mis en place ce principe, justement, dans le sens de la protection des droits et libertés des citoyens.



« Une loi rétrécit le champ d’application de la détention préventive. »



Selon l’homme de loi, l’exception d’inconstitutionnalité permet de «contester» la conformité d’une disposition législative aux droits et libertés que la Constitution garanti. «C’est un mécanisme à travers lequel, les citoyens peuvent utiliser pour soulever l’exception d’inconstitutionnalité d’une décision de justice, lorsqu’ils estiment avoir été lésés dans leurs droits des suites d’un contentieux», a-t-il expliqué avant d’ajouter que cette procédure, qui entrera en vigueur à partir de mars 2019, peut être engagée par tout justiciable auprès de différentes institutions judiciaires.

Le représentant du ministère de la Justice a, également, mis en exergue les «grandes avancées» enregistrées dans le système judiciaire algérien, citant entre autres la révision de la Constitution en 2016, outre la mise en place de nouvelles dispositions pour «renforcer» le droit de la personne gardée à vue et les mécanismes pour «diminuer» la détention préventive.

Concernant la détention préventive, il a souligné l’existence d’un texte de loi qui a rétrécit le champ d’application de cette procédure, qui est «exceptionnelle» en termes de Constitution et de corps de procédure pénale. «Nous avons même formé les magistrats à l’utilisation des autres moyens quand la loi le permet et selon les conditions», a-t-il indiqué, citant entre autres, le bracelet électronique qui vient renforcer le système du contrôle judiciaire. Une nouvelle disposition qu’il a qualifiée d’avancée «extraordinaire» dans le monde arabe et en Afrique. M. Djaadi a rappelé que la détention préventive n’est envisagée que dans le cas des affaires criminelles ou très complexes où les parties ne présentent pas de garanties, à savoir le crime transnational organisé et le trafic de stupéfiants et des psychotropes, signalant que l’Algérie n’a pas les grandes criminalités comme dans certains pays développé. Il a, également, cité le crime transnational organisé qui se conjugue avec le financement du terrorisme, précisant que face à toutes ces affaires, «nous avons la réponse pénale qu’il faut». «Nous avons un arsenal juridique qui nous permet d’être très réactifs par rapport aux procédures d’enquêtes, outre une police judiciaire qui travaille sous l’autorité du parquet. Celle-ci est bien formée sur les techniques avancées d’enquêtes qui se basent sur l’utilisation des preuves scientifiques et des nouvelles technologies», s’est enfin félicité le procureur général.

Kamélia Hadjib