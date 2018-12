JournÃ©e parlementaire sur les droits de lâ€™homme : un saut qualitatif

M. Louh : « Le Président Abdelaziz Bouteflika refuse que les principes des droits de l’homme soient exploités

par des milieux étrangers pour d’autres fins qui ont eu leurs impacts dans plusieurs pays. »

Protection des citoyens : ouverture d’enquêtes judiciaires sur 67 affaires d’agression sur des Algériens à l’étranger.

Le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, a été distingué, hier à l’Assemblée populaire nationale, «pour ses efforts émérites en faveur de l’instauration des valeurs de paix et de l’initiative de réconciliation nationale». Cette distinction symbolique a été reçue en son nom par le conseiller à la présidence de la République Mohamed Ali Boughazi, à l’issue d’une journée parlementaire sur «Le rôle du Parlement dans la promotion et la protection des droits de l’homme», organisée par la commission des affaires administratives, juridiques et des libertés à l’Assemblée populaire nationale.

S’exprimant à cette occasion, le président de l’APN, M. Mouad Bouchareb, a affirmé que «l’Algérie a adopté dans ses différentes Constitutions et législations, des règles et des principes en conformité avec ses engagements internationaux dans le domaine des droits de l’homme», soulignant que cet arsenal juridique a été consolidé par les différentes lois, décisions et politiques nationales, eu égard, notamment aux choix stratégiques du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, qui a initié la réforme des structures de l’Etat à même de hisser leur niveau de performance.

«La réforme du secteur de la justice a eu, selon M. Bouchareb, «pour résultat que le pouvoir judiciaire a complété tous les éléments de son autorité et de son indépendance conformément aux principes constitutionnels, dans le respect des droits fondamentaux et des libertés individuelles et collectives».

Il a ajouté également que «les réformes politiques et constitutionnelles initiées par le Président de la République ont conduit à une promotion effective des droits civils et politiques, comme en témoigne d’ailleurs, la nature pluraliste du paysage politique associatif médiatique et intellectuel national».

M. Bouchareb a souligné que l’Algérie constitue aujourd’hui «une exception dans son environnement géopolitique et culturel, en termes de sécurité et de stabilité», et ce «grâce à la sagesse des choix nationaux fondées sur la consécration de la souveraineté de l’État et l’indépendance de ses décisions».

Il a évoqué, dans le même contexte «le rôle joué par l’institution législative dans le domaine de la promotion des droits de l’homme à travers la législation, le contrôle et de la représentation», tout en saluant «les efforts sincères du Président de la République visant à renforcer le système des droits de l’homme, promouvoir la culture de la paix et intensifier les efforts de la communauté internationale en faveur de la tolérance et le respect des États».



M. Louh : « Quelque 67 affaires d’agression sur des Algériens, ouvertes à l’étranger. »



Pour sa part, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, M. Tayeb Louh, a affirmé que l’Algérie légifère les lois relatives aux droits de l’homme, grâce aux réformes initiées par le Président de la République, d’un point de vue national souverain».

M. Louh a estimé, dans son intervention à la même occasion, nécessaire de reconnaître la sagesse et la clairvoyance du Président de la République qui, grâce à sa ample expérience, a pu jeter les bases du progrès sur ces questions sensibles».

Dans le même contexte, le ministre de la Justice a mis en exergue les étapes les plus importantes entreprises par le secteur de la justice grâce aux profondes réformes qu’il a connues et qui ont permis de promouvoir le droit des justiciables, d’humaniser les conditions d’emprisonnement et de renforcer les missions de la défense. Rappelant les plus importants ateliers ouverts par le secteur de la justice dans le cadre de la réforme visant à protéger les droits des justiciables et renforcer les droits de l’homme, M. Louh a mis l’accent sur la nécessité de reconnaître «la sagesse» du Président de la République qui est parvenu à asseoir les règles d’évolution dans ces questions sensibles d’un point de vue national souverain».

Le ministre a indiqué que le Président Abdelaziz Bouteflika «refuse que les principes des droits de l’homme soient exploités par des milieux étrangers à d’autres fins, qui ont eu leurs impacts dans plusieurs pays».

Il a fait savoir à ce titre, que 67 affaires d’agressions sur des Algériens à l’étranger ont été ouvertes. Par souci de protection des citoyens algériens, «des enquêtes ont été ouvertes sur 67 affaires d’agressions sur des Algériens à l’étranger», dans le cadre de la dynamisation des mécanismes de coopération judiciaire internationale, a affirmé M. Louh.

L’ouverture de ces enquêtes s’inscrit dans le cadre de la réforme du système judiciaire qui a abouti, entre autres, à «l’extension de la compétence judiciaire des tribunaux algériens concernant les agressions sur les Algériens à l’étranger».

Pour sa part, la présidente du Conseil national des droits de l’homme, Fafa Benzerrouki, lors de son intervention à cette journée parlementaire, a rappelé que la Constitution de février 2016 constitue un «saut qualitatif» dans la promotion et la protection des droits de l’homme. «La Constitution de 2016 comprend 29 articles sur les droits de l’homme et les principes énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et les Objectifs du développement durable à l’horizon 2030», a-t-elle tenu à rappeler à la fin.

Salima Ettouahria