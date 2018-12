Mise en Å“uvre des objectifs du dÃ©veloppement durable : Lâ€™AlgÃ©rie prÃ©sentera son rapport en juillet prochain

«En juillet 2019, lors d’une session du Conseil économique et social de l’ONU (Ecosoc), une cinquantaine de pays, dont l’Algérie, vont présenter leur rapport national sur la mise en œuvre des ODD. «Nous allons présenter un rapport national qui met en relief les acquis et réalisations dans le cadre des ODD», a annoncé, hier, M. Mahi Boumediene, sous-directeur Programmation et Institutions internationales spécialisées au ministère des Affaires étrangères.



S’exprimant, à l’ouverture des travaux de l’atelier technique sur les besoins statistiques en matière de suivi des ODD, organisé, hier, au siège de la Direction générale des forêts (DGF), par le ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, en collaboration avec la FAO (Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture), ce responsable a également souligné que «l’Algérie, qui dispose d’une vision très claire des ODD, va, dans la mise en œuvre de ces objectifs, capitaliser sur les réalisations des OMD (les huit Objectifs du Millénaire pour le développement». L’orateur ne manquera pas de saluer, ici, «toutes les avancées enregistrées par notre pays en matière de développement durable, dont l’importance a été explicitement consacrée par la dernière Constitution amendée».

De son côté, la responsable du comité central de suivi des ODD au ministère de l’Agriculture, Mlle Ghania Bessah, a expliqué que «ce département assure le suivi de ce processus par le biais de trois sous-comités chargés respectivement de l’agriculture, des forêts et de la pêche, et qu’au niveau sectoriel, trois rapports sur la mise en œuvre des ODD ont été déjà réalisés en 2016, 2017 et durant le premier semestre de 2018». Il faut savoir que «le ministère de l’Agriculture est concerné par 12 ODD portant sur 21 cibles, 35 indicateurs de l’ONU et 39 indicateurs nationaux». Autre remarque importante à retenir, l’Algérie a mis en place en 2016 — pour les besoins du suivi de la mise en œuvre des ODD —, un comité interministériel de coordination, sous l’égide du MAE, et dans lequel sont présents les différents départements ministériels, et institutions et organismes nationaux concernés par les ODD, et c’est ce comité qui est chargé d’élaborer le rapport national d’étape (2016-2018) sur la réalisation des ODD en Algérie, pour sa présentation volontaire au niveau de l’ONU, en juillet 2019.

Il convient de noter qu’en juin dernier, le ministère des Affaires étrangères et les représentants des Systèmes des Nations unies en Algérie avaient procédé à la signature d’un projet d’appui conjoint du Système des Nations unies à la coordination de la mise en œuvre et du suivi des ODD par le gouvernement Algérien. «Nous avons aujourd’hui deux experts de la FAO qui vont travailler sur l’amélioration des méthodes de collecte des données et sur le renforcement des capacités de mise en œuvre des 21 ODD dont est responsable notre Organisation onusienne», a indiqué le Représentant Résident de la FAO en Algérie, M. Nabil Assaf.



Conforter la sécurité alimentaire du pays



Il faut dire que cet atelier technique, qui s’étale sur trois jours consécutifs, a pour objectif, notamment de sensibiliser les secteurs concernés aux mécanismes de suivi des ODD, en général, et ceux sous la responsabilité de la FAO, en particulier, mais aussi d’évaluer les capacités actuelles de notre pays en relation avec le suivi des ODD. Il est question également, à travers cette manifestation, de former les statisticiens, analystes et «points focaux» des institutions responsables du suivi de la mise en œuvre des ODD (analyse des indicateurs, méthodes de collecte, compilations et interprétations»). Cette rencontre constitue également une occasion pour discuter d’un plan d’action pour la production des indicateurs ODD sous la responsabilité de la FAO, leur insertion dans le processus des décisions liées à l’atteinte des ODD en Algérie, ainsi que les besoins d’assistance supplémentaires. L’événement, rehaussé par la présence des représentants de la FAO et de différentes institutions nationales, est par ailleurs une «excellente opportunité d’échanges d’expériences et de réflexion sur les différentes possibilités et opportunités que nos partenaires du système des Nations unies, par le biais de la FAO, proposent aux pays membres, à travers une assistance technique d’appui, à l’identification et collecte des indicateurs des ODD relevant de ses attributions», comme mis en relief d’ailleurs par le directeur général des forêts, lors de son allocution d’ouverture. Poursuivant ses propos, M. Ali Mahmoudi a mis à profit cette occasion, pour rappeler à l’auditoire que c’est en septembre 2015 que les États membres de l’ONU avaient adopté «un nouveau programme de développement durable à l’horizon 2030, qui s’articule autour de 17 objectifs assortis de 169 cibles et 241 indicateurs, auquel l’Algérie a pleinement adhéré». Il notera que ces ODD, qui succèdent en fait aux Objectifs du millénaire pour le développement (OMD), visent à «mettre fin à l’extrême pauvreté, à lutter contre les inégalités et l’injustice, et, bien évidemment, lutter contre les changements climatiques». Ces trois objectifs concilient, note-t-on, les trois dimensions du développement durable : économique, social et environnementale, et guideront l’action à mener au cours des 15 prochaines années dans des domaines qui sont d’une importance cruciale pour l’humanité et la planète. Le DGF a d’autre part souligné que l’objectif global des ODD pour le secteur est d’arriver à une consolidation d’une politique agricole durable à même de «conforter la sécurité alimentaire du pays, réduire le déséquilibre de la balance commerciale des produits agricoles de base et de contribuer à la diversification de l’économie nationale».

Soraya Guemmouri