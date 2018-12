Protection Civile : formation Ã  la gestion de crise

Dans le cadre du projet de jumelage institutionnel P3A et l’appui au renforcement des capacités des services de la Protection civile algérienne, la Direction générale de la Protection civile (DGPC) a organisé, hier à l’École nationale de la Protection civile (ENPC) de Bordj El-Bahri (Alger), un exercice de simulation «GORGEX- 2018», en présence de son directeur général, le colonel Boualem Boughlef. La convention P3A entre l’Algérie et l’Union européenne prévoit un travail de réflexion sur la formation à la gestion de crise des officiers de la Protection civile algérienne. C’est donc à ce titre qu’une équipe de 20 officiers de la Protection civile, venus de France, d’Espagne, et d’Algérie, de même que trois experts français accompagnateurs, ont été les acteurs de cet entraînement, en présence de représentants du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, ainsi que de l’Union européenne.

Le nom de code «GORGEX-2018» a été choisi en référence au lieu géographique de son organisation, c’est-à-dire au cœur des gorges d’Ammal, situés dans la wilaya de Boumerdès. Le scénario de cet exercice de simulation fait référence à l’été 2018 qui a été très chaud et sec dans cette région du centre du pays. Vers 9h, sur les hauteurs du mont Djerrah, un départ d’incendie de forêt a vite constitué une grande menace, par le fait qu’il s’est propagé sur une importante étendue de résineux et de champs d’oliviers. Face à l’ampleur de ce sinistre, les moyens locaux sont rapidement dépassés. L’important voile de fumée provoque sur la RN5 un accident de la circulation, mettant en cause un poids lourds transportant un liquide inflammable menaçant de polluer l’Oued Isser. Ainsi, le plan ORSEC est rapidement déclenché, et des renforts des wilayas limitrophes sont dépêchés, alors qu’une cellule de crise réunissant tous les acteurs des ministères et services concernés est installée.

Cet exercice de simulation global multirisques, d’une durée de cinq heures, a fait jouer aux différents acteurs leur propre rôle et en leur faisant utiliser à la fois les salles tactiques que les simulateurs de réalité virtuelle, ainsi que le centre de formation et d’entraînement à la gestion de crise à l’ENPC, tout en y associant les organes de commandement. Par ailleurs, ce dernier constituera le support pour réaliser sur place les tests d’intégration d’une cartographie 3D, modélisant 200 km2 du territoire national, au sein du simulateur feux de forêt. «L’objectif général de l’exercice est d’évaluer la réponse capacitaire, tant au sein de la wilaya qu’à l’interwilayas, ainsi que la coordination interservices. Ces objectifs dits généraux sont subdivisés en trois objectifs intermédiaires, lesquels sont l’évaluation de la réponse capacitaire de la wilaya, tester le mécanisme de renfort interwilayas, ainsi qu’évaluer la coordination interservices, autrement dit la mobilisation, le partage d’information et le compte rendu», a expliqué, à cette occasion, le chef de projet P3A auprès de la DGPC. Le colonel Amari Sahraoui a déclaré que cette première édition de l’exercice multiservices est appelée à se répéter, à travers cet outil extraordinaire qui a été développé. «Outre le fait que le thème est le feu de forêt, le but est de réunir ceux qui doivent gérer une crise», a-t-il fait savoir, avant d’ajouter que hormis la gestion de l’événement, il faut savoir «anticiper» son évolution, pour pouvoir apporter la «meilleure» réponse à la situation.

Pour sa part, le directeur de l’organisation et de coordination des secours à la DGPC, le colonel Fouad Laâlaoui, a estimé que cette simulation permet de «renforcer les capacités opérationnelles de la Protection civile en cas de crise, par le biais de la formation et des échanges d’expérience».

Sami Kaïdi