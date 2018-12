Tourisme et artisanat : RÃ©alisation et rÃ©ception de plusieurs projets en 2019

«Malgré les efforts déployés pour le développer, le secteur du Tourisme enregistre toujours des lacunes qui freinent les processus de croissance de l’activité touristique», a reconnu, hier, le ministre du Tourisme et de l'Artisanat.

S’exprimant, à l’occasion d’une séance d’audition organisée au Conseil de la nation, sur le thème «Le tourisme, facteur de développement et valeur ajoutée : bilan et perspectives», Abdelkader Benmessaoud a tenu à souligner que «l’organisation, les 21 et 22 janvier 2019, des Assises nationales constitueront, sans aucun doute, une opportunité idoine pour faire une évaluation objective de la situation de l’activité touristique et la mise en place d’un programme de travail fiable pour booster l’activité touristique nationale et soutenir le processus de son développement à l’horizon 2030».

S’agissant de l’activité du secteur de l'industrie artisanale, il a indiqué que ce dernier s’impose comme une activité créatrice de richesse et d’emploi. Appuyant ses dires, M. Benmessaoud a cité, à titre d’exemple, que dans ce domaine de l’artisanat, plus de 900.000 postes de travail et 361.000 activités artisanales ont été créés, alors que 334 milliards de dinars ont été générés. Évoquant le programme du travail de développement de l’industrie artisanale, il a souligné qu’il s’articule sur plusieurs axes, à savoir la formation des formateurs dans les différentes filières, la formation des artisans, surtout dans les domaines soutenus pour la commercialisation et l’exportation, ainsi que la participation dans les foires et Salons spécialisées.

Concernant les perspectives, le ministre a affiché sa pleine volonté de continuer à travailler davantage et à déployer plus d’efforts, afin de concrétiser les objectifs fixés dans le cadre du Schéma directeur d'aménagement touristique (SDAT 2030). Quant aux perspectives de l’année 2019, le premier responsable du secteur a fait savoir que durant cette année, plusieurs projets touristiques structurés dans les Zones d’expansion touristique (ZET) seront réalisés, et un nombre important des projets, qui sont actuellement en cours de réalisation, seront réceptionnés, sans oublier l’achèvement de l’opération de modernisation du parc hôtelier public. Abdelkader Benmessaoud a ajouté que «l’année 2019 sera ponctuée par plusieurs nouvelles activités et initiatives, pour encourager le tourisme réceptif».

S’agissant de domaine de l’artisanat, le ministre a précisé, devant les membres de la commission de la culture, de l'information, de la jeunesse et du tourisme, auprès du Conseil de la nation, que «durant l’année 2019, on va procéder à l’élaboration et à la mise en place d’un Schéma national, portant sur l’exportation des produits artisanaux», et rappelé que «depuis le lancement du SDAT, la capacité d’accueil a atteint 125.000 lits, ainsi que 101.762 lits en cours de réalisation».

Makhlouf Ait Ziane