Lâ€™Entrefilet : EnvolÃ©es musÃ©ales

Comment faire visiter des musées et des expositions au plus grand nombre d’enfants ? En établissant des ponts entre les grandes cités du pays où, en général, les événements se passent. Le palais d’Ahmed Bey de Constantine a été élu pour une 2e édition de la manifestation intitulée «ponts de communication du patrimoine des cités» où sont exposés produits artisanaux de différentes régions et collections de sept musées nationaux. Une vraie aubaine pour les groupes de jeunes qui découvrirons l’habit traditionnel du Vieux rocher, des bijoux et des poteries de Tizi Ouzou ainsi que des collections de sept musées nationaux dont ceux de Ghardaïa, de Médéa, du palais Khedaoudj d’Alger et de Tlemcen. «Si tu ne vas pas à la culture, c’est la culture qui viendra à toi», pourrait-on dire d’un ton sentencieux. L’idée est lumineuse quand on sait la nécessité et l’urgence de faire connaître aux jeunes générations, perdues dans le dédale du web, leurs racines et l’histoire de leurs aïeuls, le tout enrubanné dans un riche programme de visites touristiques dans la région de Constantine. Les amoureux d’art et de patrimoine auront aussi à côtoyer artistes, artisans et cadres des musées nationaux.

K. Morsli