Festival national de la crÃ©ation fÃ©minine : Jeunes regard sur les arts

Placée sous le thème «jeunes regards sur les arts», la 8e édition du festival national de la création féminine sera tenue cette année du 13 au 17 du mois en cours et ce, au palais de la Culture Moufdi-Zakaria, a déclaré, hier, la commissaire du festival, Mme Hamida Aksous.

Créé depuis 2009, ce festival dédié à la création féminine est devenu le rendez-vous incontournable des femmes créatives. Cette manifestation d'envergure culturelle et sociale a pour objectif de «mettre en valeur la création féminine», a affirmé Mme Aksous Hamida, commissaire du festival. Intervenant, hier, lors d'une conférence de presse organisée au niveau de la bibliothèque du palais de la Culture Moufdi-Zakaria, la commissaire du festival a rappelé : «il y a de nombreux domaines où la création des femmes est reconnue, mais nous savons aussi qu'elles continuent à lutter pour faire admettre leurs œuvres.» «C'est souvent les femmes qui travaillent à la maison et c'est le mari ou le fils qui vont sur le marché pour exposer son produit», ajoute-t-elle. Des ateliers et des conférences seront organisés en marge de cette manifestation, et qui seront animés par des créatrices sur les différents arts face au public. En outre, Mme Malika Laichour animera une conférence, le vendredi 14 à 16h, sur «les métiers de l'image : une question de regard». La première responsable de cette manifestation a invité «pas moins de 37 participantes, dont la plus jeune a 19 ans et la plus âgée 40, pour prendre part à cette manifestation qui sera étendue sur deux espaces». Elle explique que ces participantes ont répondu à l'appel à candidature que le commissariat avait lancé depuis sa page Facebook, et ce, au mois d'août dernier. «d'autres ont été envoyées pas nos anciennes, il s’agit de leurs élèves», a souligné Mme Aksous. Cette dernière précise que ces 37 participantes sont issues d'une dizaine de wilayas tels que Alger, Boumerdès, Blida, Tébessa, El Menia, Ouargla, Oran. Questionnée sur le choix du thème, elle a indiqué que cette nouvelle édition a été placée sous le thème : «jeunes regards sur les arts» car «nous avons deux volets dans la perspective d'ouvrir un large éventail à la jeunesse», dit-elle, «le premier qui reprend tous les arts du patrimoine (tissage, broderie, poterie, céramique et mosaïque...) et on a ouvert une nouvelle possibilité pour les jeunes qui s'intéressent à l'image».

Sihem Oubraham