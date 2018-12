Association divercitÃ©s algero-suisse : Guerouabi et Djamel Allam Ã  lâ€™honneur

L’Association algéro-suisse «Divercités» organise les 15 et 16 décembre prochain en Suisse, à la salle Maison des arts du Grutli, située rue du général Dufour 16, organise, en collaboration avec l’Ambassade d’Algérie en Suisse, trois événements dont les manifestations du 11 décembre 1960 qui changèrent le cours de l’histoire de la guerre de libération nationale, avec la projection du film documentaire «Le Prix de la dignité» de Mina Kessai qui sera suivi d’un débat et d’une conférence sur le chanteur El Hachemi Guerouabi avec une vente dédicace du livre «Guerouabi ou le triomphe du chaâbi», la première journée, soit le 15 décembre.

Le lendemain, dimanche 16, c’est autour du conférencier Abdelkrim Tazaroute, auteur de la biographie Djamel Allam de Ouretsrou au youyou des anges, d’intervenir sur la vie et le parcours de l’artiste disparu récemment.

A. T.