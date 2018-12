Projection de Pieds nus dans lâ€™aube en hors-compÃ©tition : Les douleurs de lâ€™amour et de la mort

le fidèle public du FICA a assisté en grand nombre, lundi, à la salle Ibn Zeydoun, à la projection du drame canadien «Pieds nus dans l'aube» dans le cadre des projections hors compétition du 9e FICA.

Ce qui est exceptionnel dans ce film, c'est le côté personnel des comédiens et metteurs en scène. Inspiré du roman autobiographique du chanteur québécois Felix Leclerc, son fils Francis a porté à l'écran le best-seller de son père avec beaucoup d'authenticité. La généalogie va jusqu'à donner le rôle principal au petit-fils de l'auteur, Léo, pour raconter une fabuleuse histoire de la compagne canadienne entre les deux guerres.

Sur les magnifiques rives de Sanit-Maurice, Felix vit en harmonie avec la rudesse de l'hiver canadien et la magie de l'été indien. Il fait partie d'une grande fratrie paysanne qui entreprend une relation personnelle avec la terre. Pubère créatif et ingénieux, il tombe amoureux d'une femme qui l'invite au banquet. Dans l'obligation de canaliser ses sentiments, les rencontres inattendues de son quotidien lui donnent une autre perception de la vie et de l'amour, du devoir et de la mort. Sur le chemin du retour de cette soirée fastueuse, Félix fut aveuglé par les délices du vin, de sa dulcinée et de sa première soirée dans le monde des adultes. cela lui fait apercevoir la silhouette d'une femme sur le pont de la rivière sur le point de se suicider. Sa surprise fut grande le lendemain lorsqu'il découvre au même endroit le cadavre d'une femme rencontrée auparavant chez le coiffeur qui venait de la larguer.

Le réalisateur a bien illustré le froid nordique et la vie paysanne des canadiens. Face à l'avenir radieux que ses proches lui anticipent, Felix doit forger sa personnalité pour affronter la vie dans des circonstances pas souvent adéquates.

Kader B.