BÃ©char : PremiÃ¨re rencontre culturelle Â« Voix de Femmes Â»

Les représentations artistiques et poétiques de la première rencontre «Voix de Femmes», dont le coup d’envoi a été donné lundi en fin d’après-midi à la salle des spectacles de la maison de la culture Mohamed-Kadi, à Béchar, est un espace dédié à la femme et à sa créativité, selon les organisateurs. «Nous voulons, à l’occasion de cette rencontre culturelle, mettre en exergue l’apport des femmes à la préservation et la pérennisation des expressions musicales et chorégraphiques traditionnelles et du patrimoine culturel des régions participantes», ont précisé à l’APS les membres de l’association féminine de préservation du patrimoine culturel «Kounouz» (partie organisatrice). Pour cette première édition, cette association a opté en faveur de spectacles artistiques dans la pure tradition des fêtes familiales de la région du sud-ouest et qui seront animées par une quarantaine de musiciennes et chanteuses des six troupes féminines présentes à cette rencontre. Il s’agit des groupes «Azawane» de musique et chant Hassani (région de Tindouf), linguistiquement, le hassanya fait partie des dialectes arabes des populations R’guibet de la même région, il est constitué d’une grande richesse de mots et expressions berbères dans plusieurs domaines, particulièrement en poésie et chant. «Azawane» sera certainement une découverte pour les mélomanes et autres publics invités à assister aux spectacles artistiques et culturels de cette rencontre «Voix de Femmes», a souligné Fadila Aoufi, présidente de «Kounouz». La «Hadra» de Béni-Ounif dont les chants religieux de cette région frontalière sont également au menu de cette manifestation avec la troupe «Bnat Sidi Béni-Ounif», et «Zafanates» de Taghit, (toutes deux de la wilaya de Béchar), des chants et danse "Houbi" de l’association féminine «Oued Guir» d’Abadla (Béchar) et le genre musical et poétique «Goul» de la région de Labiodh Sidi Cheikh (wilaya d’El-Bayadh), sont d’autres troupes participantes. La troupe «Ahellil» au féminin de Timimoune (Adrar), constituée de 14 femmes musiciennes et chanteuses, est aussi une autre «Surprise artistique» de cette rencontre, car «ses membres passent rarement sur les scènes artistiques tant régionale, que nationale», a estimé Mme Aoufi. Des poétesses déclameront aussi à cette occasion leur créativité dans différents genres de poésies populaire et classique, et ce dans le but de faire connaitre les poétesses de la région, notamment les jeunes talents, a indiqué la responsable de l’association organisatrice. Une artiste française, en l’occurrence Angela Motzko, qui s’intéresse de près aux musiques et chants d’Algérie, notamment ceux du Sud, est aussi au programme des représentations artistiques de cette rencontre, dont l’organisation s’inscrit au titre des efforts de pérennisation du patrimoine culturel de la région, selon Mme Aoufi.