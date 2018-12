Salon Djurdjura du livre : Hommage Ã  Salah Mekacher et Zoheir Ihaddaden

Plus de quarante maisons d’édition prennent part à la 11e édition du Salon Djurdjura du livre, qui s’est ouvert hier au niveau de la bibliothèque principale de lecture publique de la ville de Tizi Ouzou.

C ette édition, dont l’ouverture a coïncidé avec la commémoration du 58e anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960, a été dédiée à deux icônes de l’écriture autour de notre histoire et héros de la révolution de Novembre 1954, à savoir Salah Mekacher et Zoheir Ihaddaden. Près de 60 écrivains participeront à ce salon du livre qui «rayonne aujourd’hui à l’échelle nationale», a souligné la directrice locale de la culture, Nabila Goumeziane, dans son allocution à l’ouverture de cette manifestation qui se «veut être une occasion pour donner la parole au livre et à l’écriture afin de s’ouvrir à la promotion de la lecture publique». «Cette année, nous avons voulu faire coïncider une date importante de notre histoire avec le livre et l’écriture.

Cette date historique, qui est le 11 décembre 1960, nous renvoie aux manifestations populaires qui avaient mis à nu aux yeux du monde la réalité criminelle et l'horreur du colonialisme français et exprimé l'unité du peuple algérien, sa mobilisation ainsi que son attachement à ses principes», a-t-elle encore précisé, en rappelant que les deux personnalités historiques et de l’histoire auxquelles est dédié ce salon «ont signé de leurs plumes en or des écrits qui sont incontestablement des textes référents de notre mémoire collective». Placée sous le thème «L’écriture pour l’Histoire et la Mémoire», cette édition, qui s’étalera jusqu’au 15 du mois courant, rentre dans le cadre de l’année de l’Amazighité décrétée par l’Etat, a aussi fait savoir la même directrice, en annonçant l’inscription, en cette occasion, pour promouvoir et valoriser la culture, le prix d’écriture «ungal» en langue amazighe afin d’encourager la production livresque en cette langue devenue officielle depuis plus de deux ans grâce à l’engagement de son Excellence Monsieur le Présidant de la république à conforter l’identité nationale». «Un autre concours sur le patrimoine historique intitulé «Lieux et Mémoire» est inscrit en direction des élèves du 2e pallier de notre wilaya et cela afin de les sensibiliser de l’importance de connaitre l’histoire et de découvrir nos valeureux hommes et femmes qui ont écrit l’histoire de leur sang», a-t-elle encore fait savoir.

Un riche programme est élaboré pour cette édition au niveau de plusieurs sites, notamment la bibliothèque principale de lecture publique, la maison de la culture Mouloud-Mammeri et son annexe à Azazga, le centre culturel Matoub-Lounès de Ain El Hammam et les bibliothèques et salles de lecture de la wilaya. «Cet éclatement est inscrit pour permettre au livre de se déplacer vers la population de notre wilaya qui ouvre les bras à la culture sous toutes ses formes», a, par ailleurs, expliqué Nabila Goumeziane en rappelant au passage que plus de 80 projets de réalisation de bibliothèques sont actuellement achevés à Tizi-Ouzou.

L’ouverture officielle de ce salon a été effectuée par le wali Abdelhakim Chater, en présence des autres autorités de la wilaya et des représentants de l’APW. Dans une déclaration, le wali a mis en exergue la symbolique de l’organisation de ce salon en cette occasion de commémoration du 58e anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960 durant laquelle le peuple algérien a décliné de fort belle manière sa volonté d’en découdre avec le colonialisme.

Bel. Adrar