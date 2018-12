Dans la lucarne : DÃ©localisation et Â« hinchas Â»

Le football, qu’on le veuille ou non, est un sport où la violence est presque comme une ex-croissance qui lui «colle à la peau». On a beau prendre toutes les précautions, cela ne donne rien ou presque. Tout dépendra des «astuces» que peut déployer çà et là les autorités chargées d’assurer la sécurité et le calme. La sérénité ne peut revenir dans les stades sans des actions courageuses et surtout efficaces. Il faut dire que les grands derbys dans un pays donné se déroulent le plus souvent dans des circonstances un peu spéciales. Parfois, la violence est absente et parfois elle est omniprésente, pour ne pas dire qu’elle règne en maître. C’est cette «dangérosité» qui fait que les uns et les autres «bougent» tout en essayant de trouver les vraies mesures pour l’enrayer. C’est vrai que la violence existe un peu partout, néanmoins dans les pays latino-américains, elle est tout à fait singulière, plus violente que jamais. De simples supporters mus par leur amour pour le club préféré perdent la vie un peu «bêtement». Car, au fond, le stade doit être un lieu de pur plaisir, mais finalement se sont des milliers de familles qui sont endeuillées chaque année. Nous avons vu ce qu’a enduré notre équipe nationale de football en Egypte lors des éliminatoires du mondial 2010 organisé pour la première fois par un pays africain, à savoir l’Afrique du sud. Notre bus a été «caillassé» dès la sortie des verts de l’aéroport du Caire par des supporters «enragés». Des faits pareils sont légions. Toutefois, ce qui vient de se passer, il y a quelques semaines à Buenos Aires, lors du match retour de la Copa Libertadores entre le River Plate et Boca Juniors, a dépassé tout entendement. Bus «caillasssé», joueurs blessés... Le match a été tout simplement reporté avant qu’il ne soit tout simplement «délocalisé» dans un premier temps à Barcelone (Nou camp), mais finalement, il a été domicilié au stade mythique du Barnabeu. Cette manche retour s’est déroulée dans des conditions idéales avec un service d’ordre impeccable (plus de 4000 agents). Le match s’est déroulé parfaitement bien avec des «fans-zone» pour chaque galerie. Ce qui fait qu’il n y eut aucun heurt de part et d’autre. Les gars de Boca Juniors ont accepté la défaite, même sévère (3 à 1). L’adversaire était plus fort ce jour-là, surtout.

«Autour du stade aussi, cette finale historique a été finalement sans histoires. Dans le calme, les "hinchas" (supporters) se sont rassemblés au sein des deux fans-zones établies sur le Paseo de la Castellana, grande artère madrilène qui était fermée à la circulation, dans une ambiance familiale avec poussettes et bambins. Pour cette rencontre classée à "haut risque", les autorités espagnoles avaient déployé un dispositif sans précédent avec quelque 4.000 policiers et agents privés. Et après les incidents du 24 novembre autour du stade de River, les deux équipes ont pu cette fois accéder au stade "sans aucun incident"», s'est félicité la police espagnole. Les services de secours n'ont fait état, à 20h00 (19h00 GMT), que de quelques prises en charge médicales bénignes, mis à part un supporter âgé de 68 ans victime d'un arrêt cardio-respiratoire en pleine rue et transféré à l'hôpital. Quant aux «barras bravas», ces groupes d'ultras, redoutés par les clubs eux-mêmes, ils n'ont, semble-t-il, pas fait parler d'eux. Les autorités avaient promis de renvoyer vers l'Argentine les supporters ayant des antécédents graves. Cette finale sans heurts est au passage une victoire pour l'Espagne, qui a saisi l'opportunité de montrer son savoir-faire dans l'organisation de rencontres sportives risquées. De quoi marquer des points dans l'optique d'une possible candidature conjointe pour l'organisation du Mondial-2030 avec le Maroc et le Portugal. Un tournoi que brigue aussi... l'Argentine».

Il y a lieu de relever que le fait d’avoir délocalisé cette rencontre d’Argentine à Madrid a eu pour effet de lutter efficacement contre la violence. Dans le beau stade du Barnabeu, on avait, dès le départ, senti que la pression avait sensiblement baissé. Il n’y avait aucune animosité. On ne vivait que pour le match et que l’explication finale devait se faire sur le terrain et non hors du stade. Les deux galeries ont compris que le football est avant tout du jeu et aussi de la joie. Il ne faut pas alors gâcher la fête. Et c’est tant mieux, puisqu’on avait assisté à un match plein où l’on a parlé beaucoup plus de football que de violence. Et c’est cela le vrai football recherché par tous.

Hamid Gharbi