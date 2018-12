CAN-2023 : La CAF attend une rÃ©ponse de la CÃ´te dâ€™Ivoire

La Confédération africaine de football (CAF) «attend» une réponse de la Côte d'Ivoire, qui n'est plus le pays hôte de la CAN-2021 après le retrait de la CAN-2019 au Cameroun et le décalage des éditions, pour accepter l'organisation de la CAN-2023, a annoncé le président de l'instance, lundi.

«On attend. Nous avons fait la même démarche (qu'avec le Cameroun), nous avons envoyé la lettre. Lundi ou mardi, il y aura une réunion entre le Premier ministre et les gens qui s'occupent de l'organisation de la CAN, donc on va voir», a expliqué Ahmad Ahmad dans un entretien à l'AFP. En 2014, la CAF, alors présidée par le Camerounais Issa Hayatou, avait attribué les trois prochaines CAN d'un coup : 2019 au Cameroun, 2021 à la Côte d'Ivoire et 2023 à la Guinée. L'instance africaine a finalement retiré, fin novembre, l'organisation de l'édition 2019 au Cameroun, en raison de retards dans les travaux d'infrastructures et une situation fragile sur le plan sécuritaire.

Mais la CAF a décidé de confier l'organisation de l'édition 2021 au Cameroun et 2023 à la Côte d'Ivoire, avait annoncé Ahmad Ahmad, lundi, sur la chaîne de télévision Afrique Média TV. De son côté, le Cameroun, qui s'est vu retirer la CAN-2019, «est d'accord» pour devenir l'hôte de l'édition 2021, a assuré Ahmad Ahmad. «J'ai la lettre, je communique avec la présidence de la République. On est d'accord pour 2021», a annoncé le président de l'instance africaine.