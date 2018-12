Mercato : Slimani devrait quitter FenerbahÃ§e pour Fulham

Pas franchement en réussite depuis son arrivée à Fenerbahçe cet été, Islam Slimani devrait s'en aller durant ce mercato, le club turc ne souhaitant pas le conserver. Un retour en Angleterre est fortement envisagé pour l'attaquant algérien, mais pas forcément à Leicester City. Islam Slimani s'apprête à changer de club. Sauf vraiment grosse surprise, l'attaquant algérien, auteur d'un seul but en championnat depuis son arrivée en Turquie, ne sera pas conservé par Fenerbahçe, au même titre, annonce les médias turcs, que Yacine Benzia, arrivé, lui aussi, en prêt avec option d'achat.

En effet, à en croire des médias turcs, Fenerbahçe a inclus le nom d'Islam Slimani dans la liste des joueurs dont il va devoir se séparer cet hiver. Pas franchement en réussite depuis son arrivée, le buteur attitré des Verts se retrouve sans surprise sur le départ. Encore sous contrat avec Leicester City, qui l'avait recruté à l'été 2016 pour la somme record de 29 millions de livres sterling, Islam Slimani ne devrait pas retrouver les Foxes en janvier, ces dernier ne souhaitant pas le conserver.

Qu'à cela ne tienne, l'avenir ne semble pas aussi morose que ça pour l'attaquant de 30 ans qui serait sur les tablettes de son ancien entraîneur à Leicester, Claudio Raneiri, d'après le Telegraph de ce lundi. Claudio Raneiri, qui rebondit sur le banc de Fulham depuis peu, souhaiterait, selon le telegraph, faire venir l'attaquant algérien. Ce qui serait une belle opportunité pour Slimani, franchement sur le déclin depuis son arrivée en Angleterre. Aussi bien à Newcastle qu'à Fenerbahçe, Slimani a manqué de réussite avec un seul but en championnat —les deux «expériences réunies» sur une année. A presque six mois du début de la CAN-2019, Islam Slimani a toutes les raisons de s'inquiéter pour son avenir chez les Verts. Alors que Baghdad Bounedjah, annoncé à l'OM dès cet hiver, s'installe comme le nouveau numéro 9 des Verts, Islam Slimani devrait vite se trouver un nouveau point de chute et se mettre à empiler les buts s'il espère être du voyage pour la CAN-2019.

Amar B.