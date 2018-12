Ligue 2, USM Harrach : De bonnes raisons dâ€™y croire

L’horizon s’annonce plus radieux pour la formation de la banlieue d’Alger. En stage à Tipasa depuis pratiquement une semaine, l’USMH travaille dans la sérénité, pour préparer la deuxième phase du championnat de Ligue 2.

Le staff technique, qui avait beaucoup d’appréhension à la fin de la première partie de la saison, s’est montré rassuré avant le début du regroupement. Les cadres, qui voulaient boycotter cette préparation hivernale faute de paiement de leurs arriérés de salaires, sont finalement revenus à de meilleurs sentiments. Le coach, qui a visiblement bien cerné les problèmes de l’équipe et ses insuffisances, dispose ainsi de l’ensemble de son effectif pour entamer son programme.

Pour rappel, les poulains du coach Cherif Hadjar, auteurs d’une phase aller pour le moins catastrophique (1 victoire, 9 nuls et 5 défaites), ont terminé le parcours en position de premier relégable, avec un total de points tout à fait négligeable (12 pts). Les camarades de Benaberrahmane, huitième meilleure défense du championnat, ont surtout peiné au niveau de la ligne offensive. En effet, la ligne d’attaque, troisième plus faible de la Ligue deux, n’a réussi que cinq réalisations en quinze rencontres. Ce qui reste insuffisant pour espérer atteindre les objectifs tracés. Les choses semblent rentrer dans l’ordre. Lors du match amical, disputé lundi dernier face à la formation de Hamr El Ain, l’attaque a craché du feu. L’USMH s’est imposée par le score fleuve de 5 à 0. Un large succès qui satisfait amplement le staff technique, toujours dans l’attente d’un renfort au niveau du compartiment offensif. On parle de la signature imminente du jeune espoir Mahious (USM Alger) et de Belgherbi (JSM Béjaïa). Par ailleurs, l’équipe a déjà enregistré la signature du milieu défensif Djeribia, après avoir libéré Belarbi et Benamara. L’USMH, avec un effectif plus étoffé, veut absolument faire sensation durant la phase retour, avec une entame tonitruante. L’équipe, dont l’objectif reste pour le moment le maintient, veut frapper fort d’entrée pour sortir rapidement de la zone de turbulence et quitter cette place de premier relégable qui n’est pas la sienne. D’autre part, la situation financière du club est en phase d’être réglée. Un investisseur, en l’occurrence Benbouteldja, souhaite prendre des parts dans la SSPA. Ce dernier a déjà eu une rencontre avec le président actuel du CA, à savoir Laib, pour s’informer sur la situation du club.

Lors de la dernière réunion entre les deux hommes, il était convenu d’établir un compte rendu précis sur les finances de la SSPA et le projet sportif du club. Avant de s’engager, Benbouteldja, qui a promis de mettre la somme non négligeable de 4,5 milliards de centimes dans les caisses de l’USMH dans un premier temps, veut bien évidement savoir où il met les pieds. Si tout se déroule comme prévu, une réunion des actionnaires aura lieu avant la fin de l’année pour placer l’homme d’affaires en question à la tête du conseil d’administration, en lui cédant une partie des actions.

Rédha M.