Coupe Arabe des Clubs (8e de finale), USM Alger 2 - Al Merreikh (Soudan) 0 : Les AlgÃ©riens passent tout prÃ¨s de la qualification

Pas de «remontada» pour l’USMA. Les coéquipiers de Meftah se sont imposés, hier au stade du 5-Juillet, par le score de 2 à 0, face à la formation d’Al Merreikh. Insuffisant pour arracher le billet qualificatif au tour prochain. Au match aller de ce huitième de finale, les Soudanais avaient réalisé une large victoire (4-1).

Cette confrontation, marquée par l’engagement physique et l’agressivité dans le jeu, a démarré sur les chapeaux de roues. Adoptant un schéma tactique porté sur l’offensive (4-5-1 échelonné en 4-2-3-1), les poulains du coach Thierry Froger ont d’emblée pris l’initiative du jeu à leur compte. Les camarades de Meftah, converti à l’occasion en défenseur central, ont eu le monopole de la balle dans l’ensemble, mais ont trouvé d’énormes difficultés à passer le double rideau mis en place par le staff technique d’Al Merreikh. La première occasion nette de la partie fut à l’actif des visiteurs, qui ont surtout géré leur avantage. Évoluant dans une configuration de prudence (4-4-2 en losange), avec un bloc relativement médian et un pressing haut, les Soudanais se sont montrés très dangereux dans le jeu de contre. 16’, la tête piquée de Ramadane effleure le poteau droit de Mansouri. 22’, Meziane réplique coup sur coup, mais voit sa balle repoussée à chaque fois par le portier. 26’, le gardien usmiste se couche pour repousser le tir à bout portant d’Abdulrahmane.

Les locaux reprennent les choses en main et poussent de plus belle. 34’, Hamia ne parvient pas à reprendre le centre de Meziane dans la surface. 39’, Chita parvient à ouvrir la marque suite à un joli travail de Meziane sur le flan gauche. Le virevoltant attaquant des Rouge et Noir se joue de la défense adverse avant de trouver la tête de Hamia au point de penalty. Le cuir est repoussé par le gardien dans les pieds de Chita, qui ne se fait pas prier pour secouer les filets. Juste avant la pause, le heading de Hamia passe à peine sur la transversale. La seconde période fut aussi animée que sa précédente, avec des occasions de part et d’autre.

Les joueurs de l’USMA ont doublé d’effort pour imposer leur rythme et bousculer la défense d’Al Merreikh. Les visiteurs ont surtout opéré par des contres rapides, de leur côté. 59’, Benkhemassa alerte Benyahia, dont le coup de tête est bien capté par Monged. À l’heure du jeu, Ardji enflamme les gradins du stade du 5- Juillet, en portant le score à 2-0. Il met un peu plus la pression sur l’adversaire, ainsi. Le match s’emballe un peu plus, et les deux teams se rendent coup pour coup pratiquement. 68’, Abdulrahmane s’enfonce dans la défense unioniste, mais son tir est bien arrêté par le gardien. 74’, d’une belle tête plongeante, il manque de peu le cadre. 86’, dans une ultime tentative, Meziane manque le troisième but. La balle qui se dirigeait droit vers les filets a été déviée par Hamia. L’USMA remporte cette partie, mais ne parvient pas à rejoindre le MCA en quart de finale de cette compétition.

Rédha M.