Dans la lucarne : Pourquoi un mercato ?

Dans les années antérieures, on n’avait nullement pensé à recourir au mercato qui est de création récente dans les pays développés où le football avait atteint un seuil vraiment analogue aux «grandes entreprises» commerciales sponsorisées par de grands mécènes transformés en présidents. C’est un peu le «fric» qui fait la loi dans ces pays «capitalistes». Ils ont toujours besoin de spectacle et pour cela, il faudra pour toujours avoir de nouveaux renforts afin d’atteindre encore plus de spectateurs et aussi vendre plus le «label» du club et tout ce qui est mis dans les boutiques comme les maillots, les écharpes, les casquettes, les trainings et autres. C’est vrai qu’ils avaient leurs raisons pour instaurer ce «marché hivernal afin de ramener de nouveaux joueurs pour préserver les clubs et notamment les joueurs de la fatigue, eux qui sont soumis, une saison durant, à une activité des plus lassantes obligeant la plupart à s’adonner au dopage pour tenir le coup. De plus, nombreux sont les championnats qui se jouent avec 20 clubs. Ce qui augmente encore plus les matches auxquels on peut y ajouter les compétitions européennes. De plus, l’UEFA, qui gère le football européen, est sur le point d’ajouter d’autres compétitions au niveau des clubs. C’est clair qu’on est en face d’une une situation où l’argent tient le haut du pavé. C’est pour cette raison qu’il ne faut pas «copier» bêtement un système de compétition étranger ou adapter notre législation à ces nouveautés appliquées ailleurs... on n’est pas au même niveau. Ce qui ne peut que nous créer des problèmes. Par le passé, il n’y avait pas de mercato, et nos clubs qui n’étaient pas encore professionnels se «débrouillaient» merveilleusement bien. Dans les années 2000, quand ce procédé a été introduit dans notre championnat d’élite, on peut dire qu’il a eu pour effet de tout chambouler, puisque les clubs n’arrivent toujours pas à équilibrer leurs trésoreries mais aussi de fonctionner sans «heurts». Bien au contraire, et malgré le fait que l’argent n’a fait que se raréfier, nos clubs sont presque tous contraints de recruter des joueurs à des «prix» qui dépassent l’entendement. De plus, on est passé de trois joueurs à recruter durant l’hiver jusqu’à cinq joueurs avec Zetchi. C’est presque une «ossature» nouvelle d’une équipe qui est ramenée d’un seul trait. Pourtant, on ne le fait que pour quinze matches seulement. De plus, ces clubs recruteurs ne peuvent garantir à ces nouveaux joueurs d’être payés ou surtout de jouer. Auront-ils du temps de jeu ? C’est la question qui se pose. On les ramène pour «chauffer le banc», et c’est ce qui rend la situation des plus aléatoires et incompréhensibles. Ce mercato, avec le temps, est redevenu un véritable «casse-tête» pour tout le monde, même si, selon certaines indiscrétions, il y a ceux qui ont trouvé leurs comptes dans cette situation pour le moins ubuesque et d’autres qui s’y noient dans les «méandres» d’un championnat qui reste aléatoire. En effet, on se demande où va l’argent des joueurs qui ne sont pas payés ? Un questionnement qui reste sans réponse pour tout le monde. Toujours est-il, nombreux sont ceux qui préconisent tout simplement qu’on arrête ce mercato et de ne laisser que le marché estival. Il est suffisant du moment où nos clubs peuvent recruter jusqu’à 27 joueurs par club. De plus, on sait que les 27 joueurs qui composent le club ne sont pas souvent utilisés. On se demande alors pourquoi on veut recruter de nouveaux joueurs en «cassant» le plus souvent la «tirelire» pour le plaisir de le faire. Il y a des choses qui perdurent sans que les gestionnaires du football algérien, les clubs eux-mêmes, ne veulent que les mauvaises choses cessent définitivement. Acheter pour acheter n’a nullement contribué au développement de notre football. Bien au contraire, cela est en train de «l’enfoncer» davantage. Et c’est vraiment désolant !



Hamid Gharbi