ESS : PrÃ©paration en Espagne

L’ES Sétif (Ligue professionnelle-1 de football) effectuera, à compter de dimanche, un stage préparatoire de la phase retour dans la ville espagnole d’Alicante, apprend-on dimanche de l’administration du club. La délégation sétifienne, composée de 31 membres dont 22 joueurs, arrivera dimanche soir dans la ville espagnole pour ce stage qui se poursuivra jusqu’au 17 décembre courant, selon la même source. Parmi les 22 joueurs, figurent cinq jeunes du club dont le gardien Oussama Filali, le milieu de terrain Rahim Deghmoum, les deux attaquants Ahmed Kendoussi et Kheir Annès Belaïd et le défenseur Abbas Aychoune. Les attaquants Hamza Benouh, Youcef Laouafi, Aymane Boucif, Sid-Ali Lakroum, le gardien Hocine Nasri et l’Ivoirien Daoudi Isla ne feront pas le déplacement après la décision du club de les libérer, est-il précisé. La même source a indiqué, en outre, que le milieu de terrain Hervé Osséte du club congolais des Diables Noirs et le Ghanéen Kwamè Kizito du club libyen El Ittihad étaient "très proches" d’endosser le maillot noir et blanc et devront arriver dans les prochaines 48 heures à Sétif. Le stage de l’ESS, qui disputera deux matches amicaux à Alicante, sera une occasion pour le coach Noureddine x de donner un nouveau souffle au club après son élimination de la ligue des champions d’Afrique et de la coupe arabe des clubs champions.