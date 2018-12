MOB : Les Crabes en stage de 6 jours Ã  SÃ©tif

Le MO Béjaia a terminé difficilement la phase aller à la 10e place. Le club béjaoui, qui a connu des moments de doutes durant l'automne, compte bien mettre à profit la trêve hivernale pour se redéployer en vue de la phase retour. Pour ce faire, Kheireddine Madoui a programmé un stage de six jours à Sétif. Arrivé, au beau milieu de la phase aller, en lieu et place d'Alain Michel, Kheireddine Madoui a connu des débuts difficiles à la tête de la barre technique du club béjaoui. Il aura fallu patienter au prix de quelques lourdes défaites pour voir son emprunte sur le jeu de l'équipe.

Il est vrai que l'équipe a continué à montrer des signes de fragilité, notamment dans le secteur défensif, ce qui a fait dire, à juste titre d'ailleurs, à Madoui qu'un renfort qualitatif s'impose cet hiver, mais il n'en demeure pas moins que la fin de la phase aller a été plus ou moins intéressante avec notamment une victoire rassurante face à l'ES Sétif à domicile (1-0).

La trêve aidant, Kheireddine Madoui a décidé d'emmener son équipe à Sétif pour un stage d'une semaine, loin de la pression grandissante des supporters qui continuent à manifester pour le départ de l'équipe dirigeante. "Ce stage de quelques jours nous sera bénéfique dans la mesure où il nous permettra de combler les lacunes et de bien préparer la seconde partie du championnat", a déclaré le technicien qui attend encore le renfort escompté. Jusqu'ici, seul Salim Boukhanchouche a signé sous forme de prêt. Le milieu de terrain de la JSK a déclaré textuellement avoir opté pour le MOB grâce à Madoui "qui lui a tenu un discours motivant". Madoui espère, en effet, apporter de la qualité au jeu de son équipe grâce à Boukhanchouche dont le profil n'est plus à présenter.

D'autres joueurs, dont Lakroum (ESS) et Baouche (OM) sont cités ça et là, mais pour le moment, aucun accord concret n'a été passé entre la direction mobiste et ces joueurs. Avec trois points d'avance seulement sur le premier non relégable, en l'occurrence le CABBA (15 points), le MOB devra batailler ferme durant la phase retour pour, d'abord, éviter de sombrer dans les profondeurs du classement, puis voir s'il y a possibilité de grignoter des places en haut du tableau.

Au regard du classement général à l'issue de la phase aller, un moindre faux pas des uns et des autres pourrait chambouler la hiérarchie, si tant est que les huit clubs qui forment le ventre mou du classement sont dans un mouchoir de poche.

Amar B.