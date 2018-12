La contribution des facteurs pendant la lutte de libÃ©ration : Un rÃ´le mÃ©connu

L’Organisation nationale pour la préservation de la mémoire et la communication du message des martyrs, a organisé, hier, au Centre culturel historique du martyr Mohamed Larbi Ben M’Hidi, une conférence sur «la contribution des facteurs pendant la guerre de libération nationale», en coopération avec l’APC d’Alger-Centre et la Poste d’Algérie, en présence de moudjahidine et de facteurs. A cette occasion, M. Amer Rekhila a mis en exergue le rôle important des facteurs et leur contribution durant la Révolution algérienne. Dans ce contexte, le conférencier a précisé «qu’on peut s’inspirer du rôle des facteurs qui ont préservé le legs et le message de la Révolution, en transportant la lettre de l’émetteur au récepteur ». Après avoir indiqué que «même les femmes et les enfants, en particulier, ont participé à la distribution du courrier d’une personne à une autre, le chercheur a précisé que «les facteurs ne connaissaient même pas le contenu de la lettre, parce qu’ils faisaient une confiance aveugle aux dirigeants ». Enfin, l’Organisation nationale pour la préservation de la mémoire et la communication du message des martyrs a honoré le moudjahid Rebbat Ali, facteur durant la guerre de Libération.

Hichem Hamza