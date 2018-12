Mascara : De Gaulle, le discours qui a fait tout basculer

La wilaya de Mascara célèbre aujourd’hui, à l’instar des autres régions du pays le 58e anniversaire des événements du 11 décembre 1960, une date symbole dans la lutte du peuple algérien contre le colonialisme, une date charnière, nous rappelle, si Mahfoud, moudjahid et ancien maquisard, vers l’indépendance de l’Algérie. cette date historique, ont rappelé que cette commémoration qui bouleversa d’une façon décisive toutes les données du colonialisme aussi bien en Algérie qu’à travers tous les pays colonisés assoiffés de liberté qui ont été précédées par la visite du général De Gaulle à Ain Témouchent le 9 décembre 1960 et suite au discours provocateur et humiliant de ce dernier qui sous estima le peuple algérien qui couvait une réplique contre l’Algérie française et surtout pour en découdre avec De Gaulle d’une façon radicale et recouvrir son indépendance.

Le11décembre 1960 a été une journée pour affirmer que l’Algérie n’était pas à vendre et qu’il fallait mourir debout que de vivre à genoux car la liberté s’arrache par la force, mais ne se donne pas. Tel est le sens du message de cette commémoration Les manifestations du 11 décembre 1960 contre la colonisation française du peuple algérien, n’ont pas touché uniquement les grandes villes mais se sont déroulés à travers tout le territoire national, Selon les déclarations de M. T. historien, argumentant ses déclarations, notre interlocuteur avait indiqué que plusieurs villes, même au Sahara, se sont manifestés face à l’atrocité des Français, à l’image de la ville de Saïda qui a vécu, des mouvements de représailles à la suite desquels des édifices ont été saccadés, tels que le siège de la mairie . M. D. et M. B., historiens et professeurs universitaires s’accordent à dire que divers aspects de cet événement historique a donné un nouvel élan à la guerre de Libération en affirmant au colonisateur français et ses alliés en particulier à l’opinion publique qu’il s’agissait de la révolution de tout un peuple avec ses diverses franges.

Ces manifestations ont obligé le colon à venir s’asseoir autour de la table des négociations avec la délégation du Front de libération nationale et a permis de mettre fin à l’époque coloniale d’une façon prématurée, cette époque dont le peuple algérien a payé le prix très cher..

Le 11 décembre 1960 est commémoré dans toute sa dimension historique. Une opportunité douloureuse, ajoutent-ils, de revenir sur les crimes contre l’Humanité commis par la France coloniale. Les témoignages sur la répression sanglante des manifestations du 11 décembre qui s’inscrivent dans le cadre de la commémoration de ces événements, moudjahidine, chercheurs et étudiants dans leurs mémoires de fin d’études sur le Mouvement national, et certains écrits d’historiens qui ont traité de la question. la série de massacres sanglants commis durant ce mois, mais aussi écrit sur bien d’autres massacres commis depuis le début de l’occupation de l’Algérie par le colonialisme français.

Le 11 décembre un soulèvement populaire qui aurait eu des répercussions positives pour la Révolution. Des drapeaux distribués en cachette ont été brandis ce jour là. Ils sont descendus dans les rues pacifiquement en arborant l’emblème national à la tête de chaque rassemblement et c’est là qu’ils ont a essuyé des rafales de mitraillette ; c’était une véritable marée humaine qui a envahi les rues, notamment à Alger, nous explique notre interlocuteur face à une armada militaire. El Hadj Bouchentouf, ancien docker au port se rappelle bien que c’était le 11 Décembre qui a redonné l’espérance à tout un peuple vaillant. L’auteur a mis en exergue les conséquences désastreuses citées par l’historien dans son livre notamment le génocide et la torture contre les manifestants, le bombardement des villes par des avions ou à partir de la mer avec l’implication de la légion étrangère. Au cours des manifestations beaucoup militants de première heure ont été arrêtés et emprisonnés et d’ajouter que les manifestations du 11 décembre même s’ils n’ont pas été d’une grand ampleur comme dans les grandes villes, les régions de l’Oranie comme Oran, Mascara, Ain Témouchent, Sidi Bel Abbés, Tiaret, Saida et d’autres régions n’ont pas échappé à la destruction du colonisateur.

Abdelkader Ghomchi