Tizi-Ouzou : Un riche programme de commÃ©moration

Entretenir la mémoire pour que nul n’oublie les manifestations de 11 décembre 1960 qui représentent l’une des grandes étapes de la révolution de novembre 1954 de par l’impact médiatique et les réactions diplomatiques qu’elles avaient provoqué. Selon des historiens, ces manifestations qui ont commencé à Belcourt (Alger) avant de se propager à travers plusieurs villes du pays, ont faussé tous les calculs de la puissance coloniale, à sa tête le général De Gaulle, qui voulait maintenir l’Algérie sous son autorité. Mais s’était sans compter sur la détermination du peuple algérien à en finir définitivement et irréversiblement avec la longue et inhumaine colonisation. Les manifestations de 11 décembre 1960 ont constitué un tournant décisif pour la glorieuse révolution algérienne dés lors qu’elles avaient contraint les autorités coloniales à entamer des négociations avec le gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA), négociations ayant abouti à la proclamation de l’indépendance nationale. La mobilisation générale du peuple algérien en faveur de son indépendance a fini par dissuader la puissance coloniale de poursuivre sa politique de répression sauvage et de se plier à la volonté de ce peuple engagé comme un seul homme derrière son armée de libération nationale (ALN) et son gouvernement provisoire pour arracher son indépendance totale. Vu l’importance historique de ces glorieuses manifestations ayant eu un rôle déterminant dans le changement de cap de la politique coloniale, les algériens commémorent chaque année cette date mémorable par l’organisation de plusieurs activités pour les perpétuer dans la mémoire collective et transmettre aux générations futures ce legs précieux qui témoigne sur les sacrifices consentis par leurs parents pour arracher l’indépendance de notre pays. A l’instar donc de toutes les autres wilayas du pays, la wilaya de Tizi-Ouzou a concocté un programme riche et varié pour célébrer le 55e anniversaire de ces glorieuses manifestations.

Ainsi, la direction de la culture de Tizi-Ouzou, en collaboration avec la maison de la culture Mouloud-Mammeri, théâtre régional Kateb-Yacine et le musée El Moudjahid, trace chaque année un programme de commémoration qui s’étale sur plusieurs journées et à travers plusieurs localités de la wilaya pour justement faire ce travail de transmission des valeurs d’amour de la patrie exprimé par les manifestants et manifestantes du 11 décembre 1960 qui avaient courageusement défié la police coloniales en sortant manifester pour exiger l’indépendance de l’Algérie et rendre hommage aux acteurs de cet événement marquant de l’histoire de la glorieuse révolution de novembre 1954. La célébration dans la communion de cette date vise également à perpétuer cette halte importante dans le processus du combat libérateur mené par nos glorieux chahids et moudjahidines contre la l’ancienne 4e puissance coloniale, comme elle vise à dévoiler les atrocités que faisait subir cette puissance coloniale au peuple algérien. En plus de ces activités commémoratives, la wilaya de Tizi-Ouzou a choisi cette date marquante pour remettre les clés de logements de différents types à pas moins de 2.051 bénéficiaires répartis à travers plusieurs localités de la wilaya. 1.500 aides à l’habitat rural d’une valeur de 700 mille dinars ont été attribuées par la même occasion aux demandeurs de cet autre segment du logement qui continue de susciter un véritable engouement à Tizi-Ouzou. La cérémonie de distribution de ce nombre important de logements s’est déroulée au théâtre Kateb Yacine dans une parfaite ambiance, en présence du wali Abdelhakim Chater, les représentants de l’APW ainsi que les familles des heureux bénéficiaires de ces nouveaux logements.

Belkacem Adrar