Sidi-Bel-Abbes : Les vieux du quartier EL GRABA se souviennent encore

Ils étaient des milliers d’Algériens à braver le froid et l’oppression pour envahir les artères des agglomérations en signe de refus à l’ordre colonial, soulignant ainsi leur soutien au FLN et leur attachement à la libération du pays. A des degrés différents bien évidemment, le peuple conforté par les succès remportés par l’Armée de libération nationale, a, d’une certaine manière, pris le relais avec une rare spontanéité pour alerter l’opinion internationale sur les drames et les souffrances qu’il subissait quotidiennement signifiant son désir ardent d’indépendance. La population de la cité de la Mekkerra le plus souvent confinée dans le quartier populaire El Graba n’à point hésité à répondre à l’appel et ériger cet espace en une tribune pour exposer ses revendications les plus légitimes en dépit de tout le dispositif sécuritaire mis en place par l’occupant. Et il faut se retremper dans le climat prévalant jadis et imaginer la configuration de cette zone d’habitation des «indigènes» pour saisir les motivations et convictions profondes, la détermination et la bravoure de ces Algériens à l’authenticité si établie.

Foyer du nationalisme, le quartier en question était un lieu de rencontres pour échanger les informations sur la résistance menée et venir en aide aux moudjahidine et à leurs familles comme pour manifester une solidarité et une union et appuyer un combat pour la liberté et la souveraineté. Barricadé par la brigade mobile de la gendarmerie coloniale et perpétuellement entouré par les légionnaires, El Graba fut aussi sous l’emprise de trois postes de l’armée coloniale

surveillant minutieusement le mouvement de la foule et contrôlant les entrées et sorties des passagers ou autres transitaires. La moindre anomalie ou suspicion constatées sont vite détectées pour procéder systématiquement à des interpellations… C’est dire toute la complexité de ce site qui s’est toutefois singularisé par les activités de sensibilisation et de résistance au niveau de ses cafés, de sa mosquée et de la Medersa construite par les militants de l’époque pour

combattre l’analphabétisme et s’attacher continuellement aux valeurs de la nation.

Selon les témoignages de quelques anciens militants, le coup d’envoi des manifestations a été donné à partir de la rue se trouvant en parallèle de la grande place publique appelée communément «Tahtaha» drainant une grande foule. Hommes, femmes et jeunes, ils étaient des dizaines à marcher et à scander Tahia El Djazair avant que le passage ne soit bouclé par les forces coloniales et assister à des représailles sans précédent. Des représailles étaient suivies d’opérations d’interpellation et d’arrestation de personnes. Selon les mêmes sources, pas mal de blessés ont été évacués à l’hôpital. Bref, un véritable cauchemar fut vécu par la population «indigène» qui,

paradoxalement, a gagné en confiance pour se mobiliser davantage autour de la cause sacrée qui est l’indépendance et accompagner l’œuvre de la révolution malgré le renforcement opéré du dispositif sécuritaire des forces de l’occupation. Aussi ce soutien populaire a attribué un nouvel élan à la résistance urbaine à travers son organisation, l’OCFLN fortement implantée dans le quartier et raffermir les liens de la population…

Un tournant décisif vraiment dans la vie de la nation et de lutte pour arracher son indépendance au prix de milles et un sacrifice âpres 132 d’occupation, d’oppression, de discrimination et d’injustice…

Abbés Bellaha