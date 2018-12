Constantine : Un avant-goÃ»t de libertÃ©

Réprimées dans le sang par les forces coloniales, les manifestations du 11 décembre 1960 ont constitué un tournant décisif dans la lutte du peuple pour l’indépendance de l’Algérie, car, comme le souligne l’historien Gilles Manceron, « elles ont marqué l’entrée en scène de la population des villes, sous la forme de manifestations de rue et non pas d’une insurrection armée, et elles ont remporté à cette occasion une victoire politique décisive ». Ce dimanche-là, des manifestants investissent par milliers les rues des principales villes algériennes, arborant le drapeau vert et blanc, marqué d’une étoile et d’un croissant rouge, et scandant des slogans favorables au Front de libération nationale et au Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA). À Constantine, la ville est en ébullition dès les premières heures de la matinée. La manifestation prend son départ en bas de la rue Georges Clemenceau, actuellement Larbi Ben M’Hidi, près du pont de Bab El Kantra. C’est aux cris d’« Algérie musulmane » –en réponse au slogan «Algérie française» des tenants du statu quo– que les contestataires, en majorité de jeunes femmes et hommes, ont arpenté les rues du centre-ville, en particulier celles traversant les quartiers populaires, à l’image de la rue de France (rebaptisée Didouche- Mourad), Souk El Asser, la rue Thiers (Tatache-Belkacem), la Casbah, etc. D’un peu partout surgissaient des groupes de manifestants décidés à faire entendre leur voix, celle du peuple. Les CRS, postés aux alentours des points sensibles, ont vite été débordés, et c’est l’armée qui parvint, non sans mal, non pas à éteindre le feu, mais à le circonscrire dans les limites du centre-ville. Ayant vécu de près l’évènement, khalti Safia, 74 ans, habitant à l’époque des faits le faubourg Lamy, raconte : « La veille déjà, on savait que quelque chose se préparait, il y avait une effervescence particulière. Le jour du 11 décembre, une voisine m’a demandé de l’accompagner faire des courses dehors. Malgré ses réticences, ma mère a fini par céder et nous nous sommes rapidement retrouvées parmi les manifestants. Quelqu’un m’a remis un drapeau que j’ai fièrement arboré, des heures durant, et que je garde encore aujourd’hui chez moi. À part quelques insultes que nous avions essuyées de la part de pieds-noirs, la marche s’est déroulée sans heurts majeurs avec les forces de l’ordre. Ce que je peux dire, c’est que nous étions sûrs de vivre des heures historiques, et que c’était peut-être la première fois où nous avions pu avoir un avant-goût de la liberté ».Véritable référendum populaire pour l’indépendance du pays, les manifestations de décembre 1960 ont marqué l’adhésion des Algériens à la volonté d’affranchissement du joug colonial, et contribué à sensibiliser l’opinion internationale sur la question algérienne, en prouvant que le sentiment national était prégnant chez le peuple qui, dans toutes ses composantes, était du côté de ceux qui menaient le noble combat pour la souveraineté nationale.

Issam Boulksibat