Bordj Bou Arreridj : Poursuivre le combat diffÃ©remment

Les Algériens sont sortis le 11 décembre 1960 clamer haut et fort leur attachement à la Révolution. Bravant la peur, ils sont sortis dans les rues d’Alger pour apporter également leur soutien au FLN et au GPRA, donnant au monde entier une cinglante image de communion entre le peuple et ses représentants légitimes.

Le drapeau vert, blanc et rouge sorti à l’occasion a été le symbole de cette unité.

Bien sûr, une répression féroce les attendait. Les manifestants ont payé de leur sang leur désir de liberté. Mais leur sacrifice n’a pas été vain.

Cette initiative a eu un effet certain sur l’opinion internationale et même sur le gouvernement français qui a accepté le principe de négociations avec le FLN, s’éloignant peu à peu de l’idée de l’Algérie française.

Elle n’a pas été la seule, au demeurant.

Durant le même jour, tout le mois de décembre et même après, le rejet par le peuple algérien du colonialisme a été fort.

Les moyens de lutte n’ont pas été les mêmes, le nombre de morts aussi. Le principe qui guide les combattants a été cependant le même. L’histoire retiendra que dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj, le mois de décembre a été chargé d’événements, à l’instar des autres régions du pays.

La population locale n’a pas manifesté dans la rue, mais dans les montagnes, sa volonté de se libérer du joug colonial. La wilaya qui était formée surtout de villages n’a pas été indifférente à la lutte qui se déroulait à Alger. Ces villages ont été le théâtre d’autres combats, même si la forme est différente. La ville de Bordj Bou Arreridj étant habitée exclusivement par les colons, les Algériens n’avaient que les armes pour exprimer leur colère contre la misère et la répression coloniale. A chacun son espace d’expression. Les deux se complètent pour rappeler que le peuple algérien était décidé à prendre son destin en main.

Plusieurs batailles ont eu lieu sur le territoire de la wilaya. Les éléments de l’ALN, dont l’héroïsme a été rappelé par les manifestants d’Alger, ont effectué plusieurs opérations qui ont causé d’énormes pertes à l’ennemi.

On peut citer l’embuscade qui a été menée près d’El Hamadia, toujours au mois de décembre, qui a permis aux moudjahidine de prendre des dizaines d’armes dont des mitrailleuses et même du matériel de transmission.

La répression coloniale a été tout aussi féroce qu’à Alger. Quatre « moussebel » ont été tués à la suite de cette opération qui a fait plusieurs morts dans les rangs de l’ennemi.

La vengeance d’envergure, qui n’a pas été malheureusement relatée par la presse de l’époque, est celle des villages d’Ouled Mousli et Larbaa.

Au mois de décembre 1960, pas moins de 800 militaires français ont été mobilisés pour couper les deux localités situées à l’est de Bordj Bou Arreridj des moudjahidine. Le ratissage, qui a été déclenché pour rechercher les soutiens à l’ALN et les caches utilisées par ce dernier, a eu également pour objectif de punir les habitants qui hébergeaient les moudjahidine et les aidaient même dans leurs opérations. La rage des soldats était telle qu’ils ont pillé les récoltes avant de réunir la population dans des camps de concentration dans l’espoir d’empêcher les moudjahidine de se ravitailler dans cette région aussi stratégique que riche en agriculture.

Peine perdue pour eux, puisque toute l’Algérie était avec eux. Dans les villes et les villages, au nord, au sud, à l’est, à l’ouest et au centre, ils étaient accueillis à bras ouverts.

Les manifestations d’Alger n’ont été qu’un exemple de la mobilisation du peuple algérien et sa disponibilité à poursuivre son combat armé jusqu’à l’indépendance.

Fouad Daoud