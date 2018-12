Notre Forum rend Hommage au moudjahid SaÃ¯d Bouraoui : Â« Avoir 20 ans Ã  Zbarbar Â»

Les manifestations du 11 décembre 1960 figurent sur la liste des dates-repères de l’histoire de l’Algérie engagée dans un combat libérateur. Au même titre que le déclenchement de la Révolution du 1er Novembre 1954, l’offensive du Nord-Constantinois et le Congrès de la Soummam (20 août 1955 et 1956), et la création du GPRA (1958), cette date rappelle les clameurs des rues de Belcourt, de La Casbah et d’autres grandes villes d’Algérie et qui avaient résonné dans les couloirs des Nations unies, comme disait Krim Belkacem. Le Forum de la Mémoire d’El Moudjahid, a, à cette occasion, marqué la célébration de cette date, en rendant hommage au président de l’Association du 11-Décembre 1960.

« Avoir 20 ans à Zbarbar »

Le Forum de la Mémoire d’El Moudjahid, initié en coordination avec l’Association Machaâl Echahid, a, dans le sillage de ses activités, marqué la célébration du 58e anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960 par un hommage appuyé au moudjahid Said Bouraoui, un des symboles du nationalisme et de l’engagement dans la lutte contre le joug colonial. Cet hommage a été marqué par la présence de son compagnon d’armes, le commandant Mohamed Bousmaha, plus connu sous le nom de Berrouaghia. Said Bouraoui est né le 14 novembre 1935 à Jijel. C’est la grève des 8 jours de 1957 qui a changé le cours de sa vie. Juste après, il s’est retrouvé dans les rangs de l’ALN, affecté à la zone une de la Wilaya 4. Et par la suite affecté au commando Djamel dans la zone 3 de la Wilaya 4.

Il sera arrêté, lors d’un accrochage, le 25 novembre 1960 à Alger. Après l’indépendance, avec pour objectif la préservation de la mémoire nationale, il crée avec d’autres moudjahidine l’Association du 11-Décembre 1960. Une association qui marquera sa présence sur le terrain et jouera un grand rôle dans l’édification de stèles mémorisant le sacrifice de vaillants moudjahidine. Dans son témoignage, le commandant Bousmaha a mis en exergue la fidélité de Said Bouraoui aux valeurs de Novembre, qui l’ont poussé à créer une association, non pas pour se mettre en avant, mais avec pour slogan «Afin que nul n’oublie».

Nul, dit-il, ne doit oublier les sacrifices du peuple algérien, ni l’engagement des dignes fils de l’Algérie, pour un seul rêve : la libération du pays. Et à propos des manifestations du 11 décembre 1960, le moudjahid s’étonne que 58 après, les mêmes questions reviennent, alors que, dit-il, les réponses sont connues par tous.

Pour lui, certains veulent déformer les vérités historiques, mais c’est compter sans les témoignages de ceux qui ont vécu cette période et ont été au cœur de l’action. Le commandant de l’ALN a tenu à rappeler qu’en cette période, la capitale était disloquée, à la suite de la mort de Ali La Pointe.

Une guerre sans merci était menée contre la population algérienne. La répression était des plus féroces, Alger était devenu un camp de regroupement où, pour circuler, il fallait disposer d’un laissez-passer.

Les détails historiques des manifestations du 11 décembre 1960 sont enregistrés en lettres de sang dans les pages de notre Histoire. Leur écho, qui a résonné au fin fond de Manhattan, a dévié le cours de l’Histoire.

Une semaine après, l’ONU fut convaincue de la nécessité d’inscrire à l’ordre du jour de ses travaux la question algérienne, en faveur de laquelle la commission politique de l’Assemblée générale a voté la fameuse résolution reconnaissant au peuple algérien son droit «à la libre détermination et à l’indépendance». Dans son intervention, le moudjahid Said Bouraoui a rappelé que l’idée de créer l’Association du 11-Décembre 1960 se voulait un espace pour rassembler les moudjahidine de la capitale. Depuis sa création, une centaine d’ouvrages ont été édités.

Nora Chergui