Le ministre des affaires religieuses au forum de la radio : Pour un islam imprÃ©gnÃ© de la culture du vivre ensemble

«L’Algérie est aujourd’hui un modèle pour les autres pays en matière de lutte contre les discours de la haine et de déradicalisation», a assuré hier le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Mohamed Aïssa, qui était, hier, l’invité du Forum de la radio. Aussi, « le dessèchement des ressources de l’intégrisme est le fruit de l’apport de plusieurs acteurs des différentes sphères, médiatique, culturelle, religieuse et éducative», a expliqué le ministre, qui assurait en cette occasion que «l’Algérie, qui a réussi à neutraliser le danger du terrorisme, a réussi aussi à secouer les concepts intellectuels du fondamentalisme religieux». Aujourd’hui que la nation est protégée contre les pensées intégristes, l’approche consiste, explique le ministre, à adopter une stratégie «beaucoup plus préventive» contre l’intégrisme religieux. S’adressant à une assistance composée de journalistes et de représentants de son secteur, M. Aïssa a voulu faire entendre que la pédagogie reste le moyen le plus approprié, afin de dessécher les ressources de l’intégrisme. Parmi les sphères qui peuvent être d’un apport important dans ce processus de lutte contre l’intégrisme sous toutes ses formes, le ministre attire l’attention sur le rôle de l’école, et la coordination avec le département de l’Education nationale pour la conception des programmes sur la base d’une réforme en profondeur. «Une réforme qui a concerné les programmes de formation des imams, ainsi que la révision des cours de religion islamique dispensés dans les écoles primaires et les lycées», a-t-il expliqué. Et alors que le sujet de la déradicalisation des terroristes et des apprentis djhadistes s'invite régulièrement dans les discours politico-médiatiques, l’invité du forum de la radio a tenu a préciser que «s’il y a une preuve qui illustre l’efficience de la stratégie algérienne» c’est qu’ «aucun de nos jeunes Algériens n’a intégré les groupes terroristes, et ceux qui ont cédé à la propagande haineuse n’ont jamais fréquenté des mosquées encadrées par des imams algériens».

C’est la raison pour laquelle, explique M. Aïssa, que notre pays constitue aujourd’hui un modèle à suivre. «L’Algérie est passée aujourd’hui à une autre dimension. Celle du tarissement des sources de propagation des discours haineux teintés d’une lecture erronée des précepts de notre religion», dit-il. Le ministre est également revenu sur la béatification des moines assassinés pendant la décennie noire, pour dire que «dans les années à venir, le monde reconnaitra l’apport et l’étendue du rôle que joue l’Algérie dans l’enracinement de la culture du vivre ensemble en paix», ajoutant que c’est là le message le plus important que l’Algérie délivre à l’humanité dans un monde marqué par des lignes de fraction culturelles et non moins religieuses». L’islam n’est pas qu’une religion, c’est aussi un système de lois qui régit la vie en société, a tenu à préciser le ministre, en réponse à une question sur l’interférence du religieux et du politique dans les prêches des imams. M. Aïssa assure que les imams ont toute la liberté d’aborder les sujets qui concernent leur communauté, mais il met en garde contre «toute instrumentalisation politique des mosquées» par l’interdiction du discours sulfureux ou partisan qui «risque de dénaturer l’institution religieuse de son rôle fondamental», a-t-il tenu à préciser. Dans le même sillage, le ministre a tenu à affirmer que la protection de la mosquée ne pourra se faire sans la protection des imams qui devront rester «l'autorité suprême dans la gestion des mosquées» et encadrer aussi les associations à caractère religieux, avant d’ajouter : «Nous débattons actuellement de la nouvelle loi organique sur les associations en général où un chapitre sera consacré aux associations à caractère religieux». M. Aïssa a affirmé dans ce contexte que « la future loi organique sur les associations est en phase de préparation et sera adoptée prochainement», précisant que les associations à caractère religieux «concerneront celles des mosquées ainsi que celles de culte autre que musulman et présent sur le territoire de la République», en précisant qu’ «il y a nécessité de garantir que l'association de la mosquée ne s'accapare pas l'autorité de l'imam». Concernant le Fonds de la Zakat, le ministre a indiqué que son département réfléchit sur «l’introduction d’une modalité électronique pour la collecte des fonds de la Zakat afin d’assurer plus de transparence dans le processus de sa gestion».

Tahar Kaidi