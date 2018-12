ConfÃ©rence de l'unitÃ© islamique : M. Ghlamallah demain en Arabie Saoudite

Le président du Haut Conseil islamique (HCI), Bouabdellah Ghlamallah, prendra part, à compter de demain, à la Mecque (Arabie Saoudite), aux travaux de la conférence islamique, organisée par la Ligue islamique mondiale (LIM), sous le thème «l'unité islamique», a indiqué le HCI dans un communiqué. Une élite d'ulémas, de savants et de penseurs du monde islamique devront participer à cette conférence qui se tiendra les 12 et 13 décembre prochain. Cette conférence se veut une opportunité de rapprocher les vues des ulémas et prédicateurs, de diffuser les valeurs de modération et du juste milieu, d'approfondir les liens de fraternité entre les musulmans et de bannir le discours d'exclusion.