ConfÃ©rence de lâ€™ONU sur la migration : Apporter des solutions

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, prend part, depuis hier à Marrakech, à la tête d'une importante délégation aux travaux de la conférence internationale de l'ONU pour l'adoption du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières.

Cette conférence de deux jours discutera «des mécanismes à mettre en place pour l'adoption des pratiques idéales en matière de migration dans le cadre du respect des droits de l'Homme et la souveraineté des pays et l'adoption officielle du pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières».

Le ministre s’est entretenu avec ses homologues des Pays-Bas, du Niger, du Djibouti, de la Mauritanie, en marge des travaux de la Conférence. Les entretiens ont porté sur les relations bilatérales avec ces pays, les moyens de les renforcer dans les domaines qui concernent le secteur de l’intérieur, ainsi que les questions relatives à la migration, aux moyens de lutte contre ce fléau et aux questions d’intérêt

commun.