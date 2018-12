CommunautÃ© algÃ©rienne Ã©tablie Ã  l'Ã©tranger : Renforcer les liens avec la patrie

«L’Etat algérien a jeté des ponts entre la mère patrie et les membres de la communauté nationale établie à l'étranger, à travers la prise de plusieurs mesures, notamment l'établissement d'un climat propice au lancement de projets d'investissement, à même de relancer une économie forte et productive».

C’est en ces termes que le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire s’est exprimé, lors d’une rencontre, tenue ce dimanche à Alger, en présence d’une délégation composée de représentants de la communauté algérienne établie en France, en Belgique et au Canada.

M. Noureddine Bedoui a souligné l’intérêt tout particulier accordé par le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, à la communauté algérienne à travers le monde, tout en précisant que l’Etat ne ménage aucun effort pour prendre en charge leurs préoccupations. Poursuivant ses propos, le ministre a évoqué les dispositifs arrêtés dans le cadre des mesures décidées par le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, en faveur des ressortissants algériens, portant essentiellement sur l’accès au logement et la création d’entreprises, à travers le territoire national.

Ainsi, tous les membres de la communauté nationale peuvent bénéficier désormais, au même titre que leurs compatriotes résidant en Algérie, des avantages, tels que le logement et la création d'entreprises. Dans cette optique, M. Bedoui a relevé l’importance de telles rencontres qui, selon ses termes, «permettent toujours de renforcer le contact direct avec les représentants de l'Exécutif». De son côté, le député Djamel Bouras a mis en exergue l’importance de la contribution des membres de la communauté algérienne établie à l'étranger pour la relance de l'économie algérienne. Il a, à cet effet, salué les efforts déployés par le Président de la République et le gouvernement, depuis 2014, en faveur de la communauté algérienne établie à l'étranger. M. Bouras s'est félicité, à ce propos, des principales mesures prises en faveur de la communauté nationale à l'étranger dont l'affectation de quotas de logements promotionnels publics (LPP), l'ouverture de filiales bancaires à l'étranger et l'accès aux services de la Caisse nationale des retraites (CNR).

Il a évoqué, en outre, les efforts consentis dans le cadre des facilitations administratives au niveau des aéroports et des ports et les orientations données aux ambassades, en vue d'accélérer la délivrance des documents et passeports. Cette rencontre constitue, selon M. Bouras, une occasion pour échanger les vues sur des projets d'investissement profitables au pays, et de souligner l'importance d'exploiter les compétences et l'expérience des membres de la communauté nationale à l'étranger.

«Cette démarche contribue à l'ancrage de la culture de la concurrence et de la créativité et à l'injection davantage de capitaux en devise en vue d'asseoir une économie qualitative et solide», a-t-il noté. Prenant la parole, les membres de la communauté, qui ont exprimé leur joie d'être en Algérie, ont souligné leur satisfaction de la disponibilité des autorités algériennes à les accueillir, en leur octroyant différentes facilitations. Au cours de cette rencontre, différents projets d'investissement ont été présentés au ministre de l’Intérieur par des membres de la délégation qui ont montré leur intérêt de contribuer à la relance de l’économie nationale, à travers le lancement de projets pour bénéficier de terres agricoles en vue de les exploiter et d'exporter leurs produits à l'avenir.

Les membres de la délégation ont, également, souligné la nécessité d’attribuer des assiettes foncières pour la réalisation de structures hôtelières dans les régions des Hauts Plateaux et du Sud, ainsi que des terrains, à travers les wilayas, destinés à la gestion des déchets (collecte, tri et recyclage). Déplorant l'absence d'espaces réservés aux parcs d'attraction et de loisirs au niveau des grandes wilayas, des intervenants ont relevé, en outre, la nécessité «d'accorder davantage d'intérêt à l'investissement dans les domaines de la médecine et de la santé, notamment à travers la création de centres pour personnes aux besoins spécifiques». Au terme de la rencontre, M. Bedoui a promis la prise en charge des préoccupations relevant des prérogatives de ses services. Le ministre a exhorté les membres de la communauté algérienne établie à l'étranger à mettre leurs expérience et savoir-faire au service de l'économie nationale.

Kamélia Hadjib