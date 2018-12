Lâ€™Entrefilet : BÃ©atification au pays de Saint-Augustin

Au pays de Saint-Augustin et de Firmus de Thagaste (Tebessa), tous deux des Numides christianisés, entre temps devenus respectivement, l’un, parmi les pères de l’Eglise catholique, l’autre, le prêtre à l’origine de l’édit instituant, dès l’Antiquité, le droit d’asile y compris religieux, il est toujours bon de savoir - ou de se rappeler - que le respect de l’altérité n’a jamais été, aussi loin qu’on remonte dans le temps, une vaine rhétorique dans notre pays. Preuve en est aujourd’hui, l’Algérie, en dépit des vicissitudes de l’histoire, vient de prouver encore une fois que la béatification de 19 religieux, dont les sept moines de la communauté de Tibhirine (Médéa) à Notre-Dame de Santa Cruz d’Oran, au-delà de l’acte strictement religieux, est une réalité tangible et pour cause : cette béatification par l’Eglise catholique en présence, d’une part, d’officiels algériens de haut rang, en l’occurrence le ministre des Affaires religieuses et des Wakkfs, Mohamed Aissa, Cheikh Khaled Bentounès, président d’honneur et guide de la Tariqa Alawiyya de Mostaganem et, d’autre part de l’envoyé du Pape François le cardinal, Giovanni Angelo Becciu, préfet de la Congrégation des causes des saints ainsi que de celle de plusieurs ambassadeurs accrédités en Algérie. Cette béatification donc revêt toute son importance dans la mesure où il s’agit d’une cérémonie concernant des hommes de foi chrétienne en pays… musulman.

Ce qui est là une première en Algérie d’autant que c’est effectivement la première fois que cela se passe ainsi dans tout le monde musulman ; ce qui signifie aussi que le Vatican a lui-même agréé le fait que ce sont des hommes qui y ont non seulement vécu, mais ont aimé l’Algérie au point de ne pas l’avoir désertée durant les années 1990, en dépit du danger encouru, ce dont pourtant ils étaient pleinement conscients. Voilà donc un hommage très appuyé à ces religieux, hommage qui mérite d’être amplement souligné et surtout inscrit au registre universel du savoir vivre ensemble en paix lequel, à l’initiative de notre pays, figure désormais parmi les grands événements commémoratifs annuels, en tant que journée mondiale du Savoir vivre ensemble en paix.

Kamel Bouslama