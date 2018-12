Projection hors-compÃ©tition de Jose Marti, lâ€™Å“il du canari, au FICA : Un vrai coup de cÅ“ur

Dans le cadre des projections hors compétition, la salle Ibn Zeydoun a témoigné, dimanche dernier, de la diffusion d’un film cubain signé Fernado Perez intitulé «Jose Marti, l’œil du canari» et ce en présence de la représentante diplomatique de la République de Cuba, Mme Clara Margarita Pulido Escandell.

Dans ce long-métrage, le réalisateur cubain Fernando Pérez retrace l’enfance et la jeunesse de José Marti et ce décliné de l’âge de 09 ans à 17 ans, dont l’œuvre politique et poétique fait un héros Cubain majeur. Ce long-métrage de 120 minutes a été projeté à la salle Ibn Zaydoun, dans le cadre de la 9e édition du Festival international du cinéma d'Alger (Fica), dédié au film engagé, qui a choisi de présenter ce film au public en dehors. «Ces films, hors compétition, nous ont plu, mais, soit ils sont arrivés tard et on a décidé de ne pas attendre l’année prochaine, pour les programmer et ne pas vous en priver, soit ils sont antérieurs à 2015 et nous tenions à ce que vous puissiez apprécier des films récents», a affirmé Mme Zehira Yahi, la commissaire du festival. Elle a tenu à souligner : «C’est le vice ministre de la Culture cubain qui est arrivé au Salon international du livre et nous a demandé de nous rencontrer et avait sans ses bagages deux films dont celui-ci», et d’ajouter : «quand on a visionné les films, nous avons eu un coup de cœur pour ce film sur Jose Marti, immense figure de la révolution cubaine et je suis vraiment très heureuse que vous puissiez le voir aujourd’hui».

De son côté Mme Clara Margarita Pulido Escandell, a affirmé «pour introduire ce film qu’il met en scène les moments où Jose Marti était enfant puis un jeune homme ». José Marti, poursuit la représentante diplomatique de la République de Cuba, «est connu par les Algériens parce qu’il est non seulement un héros de Cuba mais c’est de lui que Fidèle Castro s’est inspiré pour conduire la Révolution cubaine jusqu’à aujourd’hui. C’est quelqu’un d’indispensable pour comprendre l’histoire de Cuba». Rappelant que «José Marti, c’est lui qui a organisé la dernière guerre d’Indépendance à Cuba contre le colonialisme espagnol, c’est lui qui a créé le premier parti politique pour lutter pour l’indépendance de Cuba». Elle fait savoir qu’«il n’a pas été seulement un homme politique, mais aussi un écrivain en écrivant surtout des poèmes très remarquables». Dans le même sillage elle ajoute : «On ne peut parler de la littérature cubaine sans José Marti. Il a été journaliste, professeur et représentant diplomatique de quelques pays de l’Amérique latine... Il a beaucoup lutté pour l’indépendence de notre pays, mais malheureusement il a été tué à la dernière guerre d’Indépendance. Son histoire parle beaucoup aux Algériens car nous avons une histoire quasi similaire en parallèle avec l’Algérie». José Marti, né en 1853, a donné sa vie, alors qu’il avait 41 ans, pour la liberté de Cuba. Il laisse aussi une grande œuvre poétique, qui est traduite en partie en français. José Marti a été célébré dès 1953 par Fidel Castro lors de son premier procès, suite à l’assaut de la caserne Moncada et, aujourd’hui, Fernando Martinez Heredia écrit dans Cuba Debate, après avoir décrit combien ce film l’a bouleversé : «El ojo des canario appelle aussi les Cubaines et les Cubains à la lucidité et à la réflexion ».

Figure emblématique de l’histoire de Cuba et de l’Amérique latine, José Marti, né en 1853 à La Havane, a été marqué dans son enfance par le spectacle horrible de l’esclavage. Poète, philosophe, journaliste, militant de l’indépendance et de la modernité, il a connu la prison et l’exil. Son engagement patriotique sans faille pour Cuba le conduit à prendre les armes lors de la grande insurrection de 1895. Il meurt le 19 mai de cette année à la Bataille de Dos Rios. Figure exemplaire, ce garçon force le respect tant il était partagé entre l’amour de sa famille et celle de sa patrie. Les deux jeunes comédiens qui interprètent son rôle crèvent l’écran.

Le film, qui n’est pas une biographie, nous fait découvrir Marti alors pétri d’idées révolutionnaires dans la lutte pour

l’indépendance du Cuba contre le colonialisme espagnol, lui l’enfant né de deux parents espagnols. C’est ces contradictions mais de sa détermination et maturité politiqué exemplaire dont il est question dans ce film, projeté devant une salle bien pleine.

S. O.