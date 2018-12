Mme Zehira Yahi, commissaire du FICA, Ã  El Moudjahid : Â« Engagements tenus Â»

Il est encore tôt pour faire le bilan de ce prestigieux festival, mais, déjà, un tour de piste exhaustif trace les contours de cette réussite.

El Moudjahid : La 9e édition du Festival international du film engagé d’Alger a pris fin. Comment évaluez-vous cette édition ?

Mme Zehira Yahi : C’est peut-être trop tôt pour l’évaluer, mais en vérité je dis souvent que c’est à ceux qui en ont bénéficié de l’évaluer. Ce que je peux dire, en toute honnêteté intellectuelle, c’est que tout ce que nous avons promis, tout ce sur quoi nous nous sommes engagés, nous l’avons fait. C’est-à-dire une compétition avec 17 films, 9 documentaires et 8 fictions, de bonnes factures, la présence de réalisateurs qu’il a été possible d’inviter. Beaucoup étaient en tournage en poste-production, ce sont des gens qui n’arrêtent pa, donc çe sera difficile de les mobiliser sur une longue période. J’estime que c’est important qu’un réalisateur rencontre son public et la presse, et surtout que le public pose des questions.

Nous avons parlé de rencontres professionnelles, nous en avons obtenu trois. Une première était sur les possibilités d’échanges entre plusieurs festivals de pays différents mais de nature commune ; la seconde rencontre c’était une master-classe importante, qui a été animée par Thierry Michel pour nous parce qui a bénéficié aux étudiants de l’institut de Bordj-El-Kiffan, aux gens de la télévision, des journalistes, des producteurs mais aussi aux étudiants d’une école privée du cinéma à Alger.

Au-delà des rencontres professionnelles, nous avions eu la présence plus visible de cinq courts-métrages que nous avions diffusé dans l’après-midi afin qu’ils soient vus par un plus grand nombre de spectateurs, et enfin quatre films, hors compétition, dont trois sont programmés aujourd’hui, donc au lendemain de la clôture officielle. Je suis vraiment ravie qu’il y ait autant de spectateurs dans la salle aujourd’hui.



Justement, vous avez fait le bonheur des cinéphiles durant plus d’une semaine, pouvez-vous nous donner le nombre de spectateurs qui ont fait part à cette manifestation ?

Je n’ai pas encore les chiffres, je ne peux pas vous dire ! J’ai vu que les salles étaient pleines à beaucoup de séances, y compris pour certaines, jusque sur les marches d’escaliers. C’est formidable cet engouement.

Votre choix a été porté, cette année, sur le sujet de l’immigration. Pourquoi ?

Disons qu’elle s’est imposée à nous ! C’est un festival dédié au film engagé et d’habitude nous n’avons pas de thème. Il se trouve que cette année, il y a une valeur qui est ressortie de la plupart de tous les films, c’est celle de la «dignité» d’une part, elle est vraiment commune à pratiquement toute la programmation ; d’autre part, nous avions visionné effectivement beaucoup de films sur les migrants, un sujet d’une actualité brûlante. Donc il était intéressant de voir d’une part une démarche «humaine, individuelle, magnifique» comme celle de cet agriculteur de la vallée de la Roya Cédric Héroux qui, condamné par la justice, accueille des centaines de migrants et les aident à passer la frontière pour aller en Italie. Mais qu’il ne regrette rien, au contraire, il se bat et reproche à son État cette fermeture des frontières et cette indifférence à l’égard des migrants et ne peut pas accepter qu’un migrant soit malade, ait froid, ait faim…, d’où ce genre de film Libre de Michel Tosca. La question des émigrants s’est donc retrouvée au cœur de certains documentaires et certaines fictions, traités de manière très différente.



Qu’en est-il des choix des films en lice ?

Vous savez, on entend parler de certains films, on regarde ce qui se passe dans les autres festivals, c’est la «source» de certains films. En second lieu, tous les gens qui ont fréquenté ce festival nous suggèrent des films que l’on visionne. Nous avons un directeur artistique, M. Ahmed Bedjaoui, qui a un vrai regard sur le cinéma, donc nous visionnons et nous arrivons à une première présélection, puis à une deuxième présélection et enfin à la sélection finale. C’est vrai que parfois il y a des films qui nous plaisent et que nous n’arrivons pas à avoir parce que les droits sont très élevés. Mais de manière générale, c’est une programmation qui nous satisfait ; c'est-à-dire que le résultat obtenu est très proche de ce qu’on voulait au départ.



Justement, Mme Yahi, nous savons que l’organisation d’un tel évènement n’est pas facile. Quelles sont les contraintes que vous avez rencontré cette année ?

Moins de contraintes financières que l’année dernière parce que le ministère de la Culture nous a beaucoup aidé cette année. L’ONDA nous a également beaucoup aidé, d’où, sur le plan financier, c’était moins difficile que l’année dernière. Reste les questions pratiques puisque, d’habitude, nous organisons le festival au Mouggar mais nous n’avions pas la garantie que la salle ouvrirait ses portes en raison des travaux de l’hôtel qui est mitoyen, donc cette attente nous a un peu ralenti. Ensuite nous avons été heurtés au problème des droits pour certains films et des questions pratiques telle que, par exemple, la difficulté énorme dans notre pays de télécharger des fichiers extrêmement lourds de diffusion DCP, c’est épouvantable ! Nous en avons beaucoup souffert… Nous avons du envoyer les liens de films ailleurs pour qu’ils soient téléchargés. Je trouve ça regrettable qu’en 2018 et j’espère que ça ne sera pas le cas en 2019.



Selon vous, qu’est-ce qui fait la réussite d’un festival ?

Je serai tenter de répondre, en premier lieu, sur la qualité de son contenu, la qualité de son public, la rigueur, la ponctualité et les conditions dans lesquelles il se déroule, je crois. Je peux vous retourner la question ! C’est vous qui pouvez dire si ce festival est bon ou moins bon ! Il me semble que ce sont les qualités que doit réunir toute manifestation

publique.

Entretien réalisé par : Sihem Oubraham