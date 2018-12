M. Hadjar reÃ§oit deux chercheurs internationaux en mathÃ©matiques

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar a reçu hier à Alger, les deux chercheurs internationaux en mathématiques, Cédric Villani et Ngô Bao Châu qui effectuent une visite en Algérie. Cette audience qui a eu lieu au siège du ministère a constitué «une opportunité d’examiner les voies et moyens à même de consolider et promouvoir la coopération dans le domaines de la formation en mathématiques, qui connat un progrès notable». «La visite des deux chercheurs en Algérie tends à diffuser la connaissance en milieu universitaire, en premier lieu, à travers la tenue d’une série de conférences et à tirer profit de l’expérience des deux chercheurs qui ont obtenu des prix mondiaux dans le domaine des mathématiques», a-t-il ajouté. Cette visite vise également, poursuit le ministre, à diffuser la connaissance au grand public, notamment en ce qui a trait au domaine des mathématiques dont les applications rendent de grands services à l’humanité». A son tour, le chercheur, M. Villani, a précisé que sa visite aux différents établissements d’enseignement des mathématiques en Algérie, a pour but d’informer «les étudiants et les personnes intéressées des nouveautés survenant dans le domaine de la Recherche scientifique spécialisée en la matière (mathématiques), au niveau international, outre l’examen des défis auxquels est confrontée l’enseignement de cette matière, devant le progrès technologique, ainsi le rôle des mathématiques dans la promotion de l’humanité». M. Ngô Bao Châu, s’est félicité, pour sa part, de «l’intérêt» que portent les autorités algériennes à l’enseignement des mathématiques, faisant part à cet égard, de sa gratitude de l’accueil qui lui a été réservé depuis sa présence en Algérie. Cette audience a été rehaussée par la présence de membres de la famille du mathématicien, enseignant à l’université d’Alger et le militant de la Guerre de libération nationale, Maurice Audin.