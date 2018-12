Industrie Pharmaceutique : Pour un approvisionnement rÃ©gulier

Dynamiser l’industrie pharmaceutique pour un approvisionnement régulier est l’objectif de Biopharm avec une centaine de médicaments génériques couvrant les principales classes thérapeutiques.

La visite guidée de l’unité de production de Oued-Smar qui a été organisée hier, au profit des journalistes, a permis de constater de visu, de tous les efforts consentis pour atteindre cette objectif. « Transparence, conformité, intégrité et engagement sont nos valeurs .notre but et d’assurer la disponibilité et l’accessibilité d’un maximum de médicaments, dans le respect des normes qualités nationales et internationales aux patients algériens », a d’emblée, souligné, Mme Amel Kaid, responsable communication du Groupe

Bâtie sur un site de 8.000 m2, l’unité de Oued Smar à Alger, fabrique aujourd’hui quelques 45 millions d’unités annuellement, à travers 9 lignes de production, soit deux lignes pour les formes liquides (petits et grands volumes), une ligne de crèmes et gels, deux lignes de suppositoires et quatre lignes de formes sèches (sachets, poudre, pilules et comprimés).

M. Ibrahim Benyoucef, directeur de la qualité ,affirme de son côté que la production des médicaments se fait dans le respect scrupuleux des Bonnes pratiques de fabrication (BPF) pharmaceutiques « le contrôle de la qualité de chaque médicament s’exerce de manière continue, à toutes les phases de sa fabrication et s’applique à l’ensemble de ses composants» a-t-il dit, avant d’ajouter que le département d’assurance-qualité, appuyé lui-même sur un laboratoire de contrôle doté des équipements les plus modernes, supervise l’ensemble des opérations de production et ce, jusqu’à la livraison finale de ses produits.

L’usine est dotée également d’un laboratoire de recherche et de développement dont les performances lui permettent de formuler chaque année près d’une quinzaine de nouveaux produits génériques et de procéder au lancement de leur fabrication.

S’agissant du chiffre d’affaires consolidé pour l’exercice 2017 du groupe, Mme Amel Kaid a révélé qu’il a atteint 58,567 milliards de dinars, en hausse de 3,9% par rapport à l’exercice 2016. «A Biopharm, nous exportons depuis 2011 une quinzaine de nos produits vers le marché africain (Tunisie, Libye, Mauritanie, Mali, Niger)» a-t-elle dit.

Selon elle, l’agrément en 2015 de l’unité de production d’Oued Smar par l’ANSM française (Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé) ouvre à terme, à ce laboratoire, des possibilités d’exportation vers le marché européen.

Ce laboratoire s’oriente dans une stratégie de diversification et de lance dans la fabrication et la commercialisation des produits pharmaceutiques outre que les médicaments, il y a peu, ses responsables ont annoncé le lancement d’une gamme de dermo-cosmétique dénommée Oze. Saisissant l’occasion, le laboratoire a annoncé la naissance d’une nouvelle gamme de compléments alimentaires, «Nutribio».

«Fabriqués au niveau de l’unité industrielle de oued Smar tous les produits de la gamme Nutribio sont produits dans le strict respect des bonnes pratiques de fabrication et répondent aux mêmes standards et exigences que les médicaments pour permettre aux consommateurs algériens de disposer de produits sûrs et de grande qualité», assure M. Ibrahim Benyoucef,

Il faut dire que grâce à sa stratégie d’intégration verticale, Biopharm est présent sur les différents métiers du secteur pharmaceutique et sur toute la chaîne locale de valeur du médicament, à savoir : la formulation, la production, l’importation, la distribution, la répartition aux officines, la promotion et l’information médicale. Cette stratégie permet à Biopharm de capter toutes les opportunités de développement offertes par le marché.

Sarah A. Benali Cherif