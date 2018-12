Urgences mÃ©dico-chirurgicales : AmÃ©liorer le fonctionnement

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui, a souligné la nécessité d’améliorer le fonctionnement des urgences médico-chirurgicales et de remédier à tous les dysfonctionnements en matière d’accueil, d’orientation et d’hygiène hospitalière, a indiqué hier, un communiqué du ministère.

Présidant une réunion d’évaluation dimanche dernier, au siège de son département ministériel avec les présidents des conseils scientifiques, les directeurs généraux des centres hospitalo-universitaire (CHU) et les directeurs des centres anti-cancer (CAC), M. Hasbellaoui a appelé à «assurer tout ce qui facilite la prise en charge des cas urgents, en veillant à la disponibilité et l’entretien régulier du matériel et des équipements médico-chirurgicaux», précise-t-on de même source.

Il a, également, mis l’accent sur «l’importance d’une gestion rationnelle de tous les moyens et capacités mis en œuvre par l’Etat au service des citoyens».

Après avoir entendu les préoccupations des présidents des conseils scientifiques, des directeurs généraux des CHU et des directeurs des CAC, le ministre a donné «plusieurs recommandations et instructions constituant les priorités des axes de la feuille de route pour l’année 2019», mettant l’accent sur la nécessité de «porter les activités médico-chirurgicales à un plus haut niveau, d’améliorer et organiser le travail et la gestion des services des urgences, conformément aux efforts consentis par l’Etat pour améliorer ces services qui reflètent le système de santé tout entier». Par ailleurs, le ministre a réaffirmé la nécessité de «réhabiliter tous les services hospitaliers n’ayant pas bénéficié du programme de réhabilitation, de relancer les projets interrompus, d’adopter le principe de coordination et de communication comme règle de base entre les différents services, afin d’adapter un système optimal dans la gestion des services, conformément à une organisation hiérarchique aux caractéristiques bien définies». Concernant le cadre de travail en milieu hospitalier, il a rappelé la nécessité de «créer toutes les conditions favorables aux équipes médicales et paramédicales afin de s’acquitter au mieux de leurs tâches et de garantir la sécurité aux équipes de garde».

Le ministre a donné aussi des «instructions strictes en vue de généraliser le déploiement du dossier électronique médical au niveau de tous les centres hospitalo-universitaires, dans le cadre du système informatique national, de doter l’ensemble des pharmacies hospitalières d’un outil de gestion informatisé des médicaments, notamment la gestion du stock et le circuit du médicament». Il a, en outre, ordonné la création d’un registre national des maladies orphelines et instruit de «poursuivre le programme national de transplantation d’organes, de tissus et de cellules, sous réserve de l’accréditation de l’Agence nationale des greffes d’organes». A la lumière des déclarations des intervenants, le ministre de la Santé a décidé de tenir deux réunions au cours des prochains jours pour examiner la question de l’organisation des urgences médicales et de la radiothérapie, ajoute le communiqué.