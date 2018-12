Exposition dâ€™arts plastiques Ã  Annaba : Des peintures Ã  lâ€™huile aux techniques innovantes

Les toiles de peinture à l'huile du peintre Abdellah Ghadjati, originaire de la wilaya de Sétif, réalisées à l’aide de techniques novatrices ont suscité l’intérêt des visiteurs venus à l'exposition nationale des arts plastiques, qui s'est ouverte, samedi soir, au palais de la culture et des arts Mohamed- Boudiaf d’Annaba. A travers 17 peintures à l'huile, dont 14 réalisées avec des techniques innovantes, cet artiste plasticien a utilisé des techniques consistant à combiner les couleurs et les formes et à mettre en relief les angles et les dimensions pour valoriser, par le biais de ces œuvres, le patrimoine national et sa beauté. «La richesse et la diversité du patrimoine national constituent un trésor inestimable et une référence valorisante pour tous les peintres pour exprimer à coups de pinceaux leur inventivité», a souligné ce même artiste en expliquant son travail aux visiteurs, ajoutant que les peintures exposées traduisent «l’esthétique du patrimoine, les femmes, les êtres vivants ainsi que la réalité et ses contradictions». Abdellah Ghadjati estime, par ailleurs, que le recours à de nouvelles techniques dans le domaine de l'art plastique constitue «une opportunité en matière d'innovation et de créativité pour valoriser le patrimoine culturel et national et lui permettre de se frayer une place sur la scène des arts plastiques à l’échelle mondiale».

Pour sa part, le plasticien Mohamed Demis d’Annaba participe à cette exposition nationale par le bais d’un ensemble de peintures de style abstrait d’une grande intensité expressive. A travers ses peintures, cet artiste s'est appuyé sur des références et des peintures rupestres relatant l'histoire de l'humanité et la capacité de l'homme à faire ses preuves et à imprimer son empreinte dans l’édification des civilisations qui jalonnent l'histoire. C'est également le cas des peintures de l'artiste Zahia Dahal de la wilaya d’Annaba, qui participe avec 10 peintures et 8 sculptures, conjuguant les formes et les couleurs, en plus de bijoux et d’habits traditionnels algériens. Cette exposition, organisée dans le hall du Palais de la culture et des arts Mohamed Boudiaf, a vu la participation de 54 artistes, dont des amateurs et des passionnés représentant les ateliers de dessin de la Maison de la culture d’Annaba. Initiée par la direction de la culture de la wilaya d'Annaba, l’exposition nationale des arts plastiques se poursuit, avec la participation de 8 wilayas de l’Est du pays, jusqu'au 10 décembre en cours.