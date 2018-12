APW dâ€™Alger : adoption dâ€™Un budget prÃ©liminaire de 47,8 milliards DA

Les travaux de la session ordinaire de l’Assemblée populaire de wilaya d’Alger (APW) se sont tenus hier en présence du wali, M. Abdelkader Zoukh, pour adopter le budget préliminaire pour l’exercice 2019. C’est un montant de 47,8 milliards de DA, soit une augmentation de plus de 5 milliards de DA par rapport à l’exercice 2018 (+12,28%) qui a été mise en évidence. Ainsi, il convient de préciser que cette enveloppe est répartie en deux catégories distinctes, à savoir l’une assignée à la gestion (28 milliards de DA) et l’autre à l’équipement et à l’investissement (19 milliards de DA) qui ont connu respectivement une forte croissance par rapport à l’exercice précédent.

M. Zoukh a indiqué que le plan stratégique d’aménagement et d’embellissement de la wilaya d’Alger se poursuit à grand pas, en ajoutant que 100.000 familles ont été relogées de juin 2014 à décembre 2018. Il a aussi affirmé que 12.000 personnes dont 923 cadres supérieures et 50 petites entreprises travaillent activement sur le dossier de réhabilitation du vieux bâti. Concernant le secteur de l’éducation, le wali a révélé qu’«avant la fin de l’année en cours, 34 groupes scolaires, 3 CEM ainsi que 3 lycées seront livrés» avant de faire savoir que «117 autres groupes scolaires, 27 CEM ainsi que 14 lycées sont en cours de réalisations».

Pour sa part, le président de la commission des finances de l’APW, M. Amar Zoubir Saïdi a cité, quant à lui, une série de projets qui seront réalisés et financés sur le budget 2019 de la wilaya. Parmi lesquels, l’on retient l’extension du réseau routier pour un montant d’environ 1 milliard de DA, l’aménagement et l’équipement de structures de santé pour un montant de 210 millions de DA. L’environnement n’est pas en reste et un montant de 4 milliards de DA est alloué pour le boisement et les espaces verts. Quant à la culture et la jeunesse, ce n’est pas moins de 100 millions de DA qui seront assignés à la réouverture des salles de cinéma et 200 millions de DA pour la réalisation d’une salle omnisports au Caroubier. M. Saïdi rapporte qu’«après la livraison du nouveau siège de la daïra de Hussein-Dey l’ensemble des daïras de la wilaya seront dotées d’un siège permettant d’améliorer les services destinés aux citoyens».

Enfin, il convient de rappeler que le plan stratégique de développement d’Alger à l’horizon 2035 s’est fixé comme objectif de faire de la capitale un joyau de la Méditerranée.

Un défi très important qui commence à donner ses fruits, mais sa pérennité nécessite, selon une précédente déclaration du wali d’Alger, la mobilisation de tout le monde, le citoyen en particulier, à travers sa contribution dans la démarche de l’embellissement de la capitale.

Ce plan prévoit, outre, la gestion de la modernisation du réseau routier, l’embellissement du front de mer, la restauration des anciens immeubles, la modernisation des moyens de transport, l’organisation des activités commerciales ainsi que la résorption de l’habitat précaire.

Sami Kaïdi