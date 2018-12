MÃ©morandum dâ€™accord entre Huawei, lâ€™USTHB et lâ€™ESI : DÃ©velopper les connaissances des Ã©tudiants dans les TIC

Huawei Algérie a procédé, hier, à la signature d’un mémorandum d’accord avec l’Université des sciences et des technologies de Bab Ezzouar (USTHB) et l’Ecole supérieure de l’informatique (ESI) sur la coopération globale lors de la cérémonie de lancement de l’ICT compétition à l’hôtel Mercure.

Ce nouveau partenariat entre les universités algériennes et le géant des nouvelles technologies permettra de dénicher et développer des talents algériens dans le cadre de la politique de Huawei.

Selon le plan stratégique de développement des talents de Huawei, un plus grand système de formation et de certification des talents TIC en Algérie sera mis en place d’ici fin 2020. Selon le responsable de département formation, 30 académies ICT seront créées en Algérie et plus de 1.500 étudiants seront formés.

Huawei Algérie utilisera les examens de certifications et les compétitions ICT pour sélectionner des talents algériens qui bénéficieront des stages offerts par le géant mondial des nouvelles technologies. Il proposera également des opportunités de formation et partager des informations des talents avec des partenaires algériens pour les aider à améliorer leur employabilité. L’entreprise chinoise qui a déjà conclu des accords avec le ministère de l’Enseignement supérieur, lancera prochainement un système de formation à la certification destiné aux professionnels et aux experts des agences gouvernementales.

Pour le conférencier, «l’ICT compétition est un concours mondial mis en place par Huawei groupe pour promouvoir le développement du secteur des TIC parmi les jeunes étudiants». Et d’ajouter que cette année, ce concours est organisé pour la première fois en Algérie, auquel ont pris part plus de 700 étudiants de l’USTHB, l’ESI, l’INPTIC, et l’INTTIC. «L’Algérie est l’un des plus grands pays participants d’Afrique du Nord», expliquera-t-il.

Il dira que Huawei annoncera les noms des deux lauréats qui représenteront l’Algérie à la finale mondiale qui se déroulera en Chine en avril 2019, lors de la tenue de la conférence des partenaires et de l’écosystème de Huawei à Alger.

Le responsable du département développement, pour sa part a témoigné des progrès que connaissent les TIC en Algérie. Il dira que son entreprise a collaboré cette année avec quatre universités pour former des étudiants en créant un lien important entre les théories et les pratiques dans le domaine du TIC, et on a déjà formé et certifié 20 professeurs, «des centaines d’étudiants profiteront de nos professeurs certifiés et qui auront accès aux différentes formations professionnelles et séminaires techniques», a-t-il insisté. Les objectifs du constructeur, dira le haut cadre chinois, est de former 100 professeurs certifiés et plus de 1.500 étudiants annuellement afin de satisfaire les demandes croissantes de talents sur le marché algérien pour sa stratégie de transformation digitale.

Le président de l’USTHB, Mohamed Saïdi s’est félicité de l’accord conclu avec la firme chinoise qui, selon lui, permettra aux étudiants algériens de s’épanouir davantage mais surtout de développer leurs connaissances en matière des TIC et devenir acteurs majeurs dans la stratégie de transformation digitale et de l’intelligence artificielle en Algérie. L’accord avec Huawei permettra aussi à nos jeunes d’avoir plus de possibilité d’embauches chez l’entreprise et développer la ressource humaine dans le domaine des TIC pour répondre aux besoins exprimés dans le secteur.

Mohamed Mendaci