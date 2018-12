Mme Houda Faraoun, ministre de la poste, des tÃ©lÃ©communications, des technologies et du numÃ©rique : Â« Vers de meilleures offres de services en 2019 Â»

Fidèle à sa parole, la ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Mme Imane-Houda Faraoun, a indiqué que le nouveau câble Medex qui relie l’Algérie au réseau internet international sera mis en service au courant des toutes prochaines semaines, et ce après la fin des essaies techniques.

Mme Faraoun qui s’exprimait sur les ondes de la Chaîne Une de la radio nationale, a précisé que les travaux en cours actuellement, au niveau des eaux territoriales de notre pays à Annaba pour relier le câble maritime international MEDEX, aux équipements se trouvant en mer Méditerranée, prendront fin le 20 de ce mois de décembre. Mme Faraoun a estimé les besoins en internet de chaque usager pour la prochaine décennie entre 20 et 40 mégawatts, ajoutant que le nouveau raccordement permettra de doubler le débit et assurera la solution alternative en cas de panne. «Ce câble fera de l’Algérie un pôle africain dans le domaine des télécommunications et des technologies de l’information», a-t-elle dit, tout en appelant le secteur privé à investir dans ce créneau à travers la création de centres de données numériques.

«L’augmentation du débit dans toutes les wilayas du pays est un défi relevé par l’Etat», affirme Mme Faraoun qui prévoit «qu’une fois le nouveau câble mis en service et après la création de la liaison terrestre reliant le Nord au Sud, le débit serait exporté aux pays africains. Elle a notamment cité l’augmentation du débit Internet à 2 térabits au niveau de toutes les wilayas du pays, à l’exception d’Illizi où les travaux sont toujours en cours. Dans ce sens, la ministre a rappelé les grands chantiers lancés par Algérie Télécom pour le déploiement du réseau de la fibre optique, précisant que la partie la plus difficile est le dernier kilomètre qui consiste à raccorder les foyers à ce réseau.

Avec la mise en service des câbles marins et des centres de données en 2019, Mme Faraoun a rassuré que de nouvelles remises sur Internet avec des offres compétitives seront proposées aux clients de téléphonie fixe et mobile. Le défi consiste, selon la ministre, à permettre aux jeunes de maîtriser les technologies de communication, et à modifier les systèmes d’information afin de mettre fin à la dépendance, en matière de maintenance.

Elle a indiqué que tous les moyens matériels et humains ont été mis en place pour assurer la formation continue des personnels au niveau de deux instituts nationaux relevant du secteur, rappelant la formation en 2018, de 7.000 employés issus du réseau de télécommunications algérien.

Par ailleurs, Mme Faraoun a attribué le retard dans l’utilisation des terminaux de paiement électronique au facteur temps pour permettre de les fabriquer localement, ajoutant le fait qu’Algérie Poste avait distribué, la semaine dernière, le premier lot aux agences commerciales de Mobilis et d’Algérie Télécom afin de s’assurer qu’ils fonctionnent correctement avant de les distribuer à la fin du mois en cours.

S’exprimant au sujet des tarifs internet à partir du 1er janvier 2019, elle a précisé qu’il n’y aura pas de baisse, mais plutôt des offres commerciales d’Algérie Télécom.

«Avant de parler de baisse des prix d’internet, il faut qu’on parle d’abord de l’importance de la protection de l’économie nationale. L’équation est difficile, mais, facile à comprendre. Si une entreprise investit un montant d’argent, pour relier au réseau toutes les régions, et un autre montant pour la maintenance de ce réseau, pour payer les salaires des employés et le recrutement de nouveaux employés jeunes pour la nouvelle clientèle, tout cela à un coût, et c’est impossible qu’elle (l’entreprise) abaisse ses prix sans qu’il y ait d’autres moyens de rentrées d’argent», a indiqué Mme la ministre.

Salima Ettouahria