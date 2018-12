Conjoncture : Rigueur et efficacitÃ©

En octobre, le FMI a revu ses prévisions à la baisse pour l’Algérie. Le taux de croissance du Produit intérieur brut réel de l’Algérie devrait s’établir à 2,5% en 2018. L’institution internationale prévoit en outre un taux de croissance de 2,7% pour l’Algérie, en 2019, et de 0,5% en 2023. Le taux de chômage, qui s’était établi à 11,7% en 2017, devrait diminuer très légèrement en 2018, pour s’établir à 11,6%, avant de passer à 12.3% en 2019, prévoit l’institution internationale. S’agissant du taux d’inflation, il devrait s’établir à 6,5% en 2018, prévoit le FMI, en hausse par rapport aux 5,6% d’inflation en 2017. L’inflation devrait continuer d’augmenter l’année suivante dans des proportions normales, malgré le recours à la planche à billets, puisque le FMI prévoit un taux de 6,7% en 2019. Il est tout à fait clair que ces projections de croissance sont le résultat d'une diminution des recettes de pétrole. Les revenus issus des autres secteurs ont également été moins importants. Au regard de cela, un des principaux défis du gouvernement est de relancer l'économie après une longue période d’atonie (2014 et 2016), suivie de deux années de faible croissance. Le gouvernement, qui a mis le cap sur la diversification de l’économie, compte promouvoir des projets industriels pour sortir l’économie de l’ère du tout-pétrole ou du moins éviter la crise. Les secteurs des mines, de l’agriculture, des transports, du logement, des TIC, de la pétrochimie, de l’agro-industrie, de l’électronique et de l’industrie pharmaceutique… sont autant de domaines qui pourraient satisfaire l'appétit des investisseurs nationaux et internationaux. Il convient de rappeler que malgré la concurrence, la qualité des produits algériens permet désormais de vendre en Afrique ; cela a été confirmé, ces derniers temps, à l’occasion de la participation des entreprises algériennes aux manifestations économiques et commerciales africaines. Plusieurs départements ministériels et organisations patronales partagent ces objectifs avec le même enthousiasme, à la faveur du soutien pour les exportations. Du reste, ambitieux, le gouvernement espère accélérer la relance de tous les projets gelés. Il convient de rappeler que le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, avait décidé de débloquer 500 milliards DA pour relancer des projets sociaux et des infrastructures en suspens, depuis l'éclatement de la crise financière en 2014. Le projet de la loi de finances complémentaire de 2018 prévoit un ajout de 500 milliards DA en autorisations de programme pour le financement, notamment de projets sociaux et d'infrastructures. Cet argent doit servir à la construction de nouvelles voies ferrées et de rocades au profit du nouveau port Centre de Cherchell, de l'augmentation de l'exploitation des mines de phosphate, ainsi que de la modernisation du port d’Annaba en liaison avec ce même projet. Cela dit, tout développement économique sera assuré par la rigueur et l'efficacité, répète le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, soulignant que ces efforts visent aussi à aboutir à la paix sociale.

Farid Bouyahia