Envoi de fonds de la diaspora vers lâ€™AlgÃ©rie : 2,2 milliards de dollars en 2018

Les envois de fonds vers l’Algérie faits par la diaspora devraient se chiffrer à 2,157 milliards de dollars (mds usd) en 2018, contre 2 mds usd en 2017, selon le dernier rapport de la Banque mondiale sur l’immigration et les transferts de fonds, publié à Washington.

Le montant prévu représente 1,1% du Produit intérieur brut (PIB) de l’Algérie, précise la copie préliminaire de ce rapport qui livre les récents développements et les prévisions concernant les transferts de fonds vers différentes régions du monde, en 2018. Si cette prévision est confirmée, il s’agira alors de la première progression après cinq ans de stabilisation. De 2013 à 2017, les envois de fonds vers l’Algérie se sont stabilisés autour de 2 mds usd, selon les données de la BM. Les flux attendus cette année restent, cependant, inférieurs au record de 2,4 mds usd enregistré en 2004. Malgré la progression projetée, les transferts de fonds des Algériens établis à l'étranger restent moins importants, comparés à ceux drainés par plusieurs pays de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (Mena). Selon les mêmes prévisions, l’Égypte tiendrait toujours le haut du pavé, avec 25,7 mds de dollars, suivie du Liban avec 7,8 mds de dollars, du Maroc (7,4 mds de dollars) et de la Jordanie (4,4 mds de dollars). Les transferts de fonds des Tunisiens devraient se chiffrer à deux mds de dollars, cette année. Les transferts vers la région Mena devraient augmenter de 9,1%, cette année, à 59 mds de dollars, contre 6% en 2017.