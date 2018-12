MÃ©gaprojet de phosphate intÃ©grÃ© et de gaz naturel de TÃ©bessa : Une dimension Ã©conomique et sociale

La politique de valorisation et de transformation des ressources naturelles dont dispose le pays, notamment dans le secteur minier, va dans le sens des efforts déployés par le secteur de l’Industrie et des Mines, pour la diversification de l’économie nationale.

Une démarche devant contribuer à couvrir les besoins du marché national en produits énergétiques et autres matières issues de la transformation au profit des secteurs demandeurs, entre autres l’agriculture. Le mégaprojet de partenariat pour l’exploitation et la transformation de phosphate et de gaz naturel, et le développement des industries pétrochimiques de Bled El-Hadba (Tébessa) s’inscrit ainsi dans cette dynamique qui consiste à explorer et à exploiter toutes les potentialités du pays, pour réaliser les objectifs de transition et de transformation de l’économie nationale. Par conséquent, sa concrétisation constitue une autre étape de plus à franchir dans le processus de redressement du développement économique du pays, conformément aux orientations du Président de la République pour la diversification et la promotion des exportations hors hydrocarbures, une structure qui demeure très marginale au regard des potentialités existantes. Aussi, ce projet intégré et structurant, à dimension économique et sociale, devra permettre à l’Algérie de se positionner sur le marché mondial du phosphate, à travers l’exportation d’engrais phosphatés et de ses dérivés. D’autre part, il permettra de couvrir les besoins de l’agriculture pour son développement, et de soutenir ses objectifs de sécurité et d’autosuffisance alimentaires du pays. Le ministre de l’Énergie, qui a mis en évidence l’importance «stratégique» de ce mégaprojet pour le pays, a fait savoir que «l’Algérie, disposant d’avantages comparatifs, notamment en matière de ressources naturelles (phosphates et gaz naturel), et de proximité aux grands marchés, a une opportunité de pouvoir valoriser ses réserves en phosphates et en gaz naturel, à travers la création, à très grande échelle, d’une industrie de transformation structurante et créatrice de richesse et d’emploi». Une démarche portée par la nouvelle configuration du secteur de l’Industrie, et qui comporte un chapitre pour la valorisation du secteur minier national. La capacité de production du projet permettra de répondre à la demande du marché national en engrais et produits chimiques, et d’exporter les excédents vers le marché international, dont la croissance moyenne annuelle prévisionnelle est de l’ordre de 3%.

D. Akila