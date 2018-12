Grand angle : Lâ€™an prochain ?

C’est désormais certain. À moins qu’un miracle ne se produise d’ici le 31 décembre, l’année 2018 qui s’achève ne verra la résolution d’aucun des nombreux conflits qui rongent le monde. Certes, ce n’est pas faute d’avoir essayé. Les efforts diplomatiques déployés pour ce faire n’auront pas manqué. La débauche d’énergie des différents émissaires onusiens en charge de ces conflits, en Libye, en Syrie et au Yémen, pour ne citer que ceux qui font les unes des médias, en témoigne. Mais ces échecs ne sont pas pour autant considérés comme une raison suffisante pour baisser les bras devant les démons de la guerre et le refus du Maroc de se plier au droit international s’agissant du conflit au Sahara occidental. Et parce que l’ONU ne désespère de parvenir au règlement de ces foyers de tension, sources d’instabilité dans le monde, des rendez-vous sont d’ores et déjà fixés pour l’année 2019. Le conflit yéménite figure sur cet agenda diplomatique. Ainsi, après les consultations entre les protagonistes, tenues près de Stockholm sous l’égide de l’ONU, il est annoncé que de nouvelles discussions entre le gouvernement yéménite et les rebelles Houthis pourraient se tenir en 2019 pour confirmer la reprise du dialogue en vue d'engager un processus de paix. C’est peut-être peu, mais c’est déjà un progrès qui incite à l’espoir. Et pour cause, les consultations suédoises sont une première depuis deux ans et demi. Plus encore, et quand bien même elles ne sont pas officiellement des pourparlers de paix, elles auront néanmoins permis aux belligérants de se parler après quatre années d'un conflit qui a fait au moins 10.000 morts et placé jusqu'à 20 millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire. Et s’il n’est pas encore question de négocier un cessez-le-feu, il n’en demeure pas moins que le face-à-face qui a eu lieu en Suède est à interpréter comme un signe de la volonté des deux parties et de leurs alliés de mettre un terme à ce conflit en s’engageant de manière sérieuse sur la voie de la paix. Il est vrai aussi que la situation humanitaire catastrophique qui prévaut dans ce pays interpelle plus d’une conscience et aurait convaincu les grandes puissances de la nécessité d'accélérer un règlement du conflit. Et c’est peut-être à ce niveau là que se situe l’espoir de fermer cette page du conflit. Car faut-il s’en convaincre « sans le soutien des Etats clés, il n'y aura pas de solution ». Ce constat fait par une source onusienne vaut mise en garde.

N. Kerraz