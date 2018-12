Irak : combattre la corruption

Le Premier ministre irakien Adel Abdel Mahdi a promis lundi, un an après l'annonce de la victoire sur le groupe terroriste autoproclamée "Etat islamique" (EI/Daech), de s'attaquer à la corruption et de faire rentrer chez eux des centaines de milliers de personnes déplacées par la guerre.

"La victoire finale que nous espérons désormais, c'est répondre aux aspirations et aux espoirs du peuple (...) Si nous n'éliminons pas la corruption, notre victoire restera inachevée", a indiqué M. Abdel Mahdi, dans des propos diffusés par la télévision d'Etat. Le 9 décembre 2017, le Premier ministre d'alors, Haider al-Abadi, avait proclamé la victoire sur Daech, plus de trois ans après une offensive dévastatrice des terroristes qui les avait vue prendre le contrôle du tiers du pays.

Le 10 décembre a été retenu comme jour férié, et les célébrations de cet anniversaire se déroulent ainsi ce lundi à travers le pays. L'Irak a enregistré "la plus grande victoire contre les forces du mal et le terrorisme" quand il a chassé Daech de son sol, a clamé M. Abdel Mahdi. Après des années d'instabilité politique et de violences meurtrières, les Irakiens réclament de leurs dirigeants qu'ils s'attellent sérieusement à de nombreux problèmes : la corruption, les pénuries d'électricité et d'eau ainsi que la déliquescence des services publics. Ces revendications étaient au cœur de manifestations qui ont eu lieu l'été dernier et qui ont dégénéré en violences. Par ailleurs, plus de 1,8 million d'Irakiens sont toujours déplacés, dont beaucoup vivent encore dans des camps, et huit millions ont besoin d'aide humanitaire, selon le Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC).

«Le retour des réfugiés et la reconstruction de leurs villes sont un objectif auquel nous consacrerons tous nos efforts», a assuré le Premier ministre irakien.